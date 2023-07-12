Erdoğan'dan NATO zirvesi sonrasında önemli açıklamalar

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısı düzenledi. Terörle mücadele konusunda net mesaj veren Erdoğan,"NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ZİRVE SONRASI BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kritik bir zirveyi daha başarıyla gerçekleştirdik. Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bıraktık. Çatışma uzadıkça yıkım ve gözyaşı artarak devam ediyor. Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken savaşın sona ermesi için çaba harcıyoruz. Savaş gemilerinin Türk boğazından geçmesine müsaade etmedik, savaşın diğer bölgelere sıçramasını engelledik.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası terörle mücadele çağrısı: Tüm müttefiklerimizden açık destek bekliyoruz

TAHIL KORİDORU

Tahıl Koridoru anlaşmasının uzatılması için girişimlerimiz devam ediyor. Sayın Zelenski Karadeniz Tahıl Girişiminin devamından yana Sayın Putin'in de bazı önerileri var. Her iki tarafı da dinliyoruz. Savaşın kazananı barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz.

"TERÖRLE AMANSIZ VE AMASIZ MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Bazı müttefiklerimizin PKK'nın Suriye'de kurdukları çarpık ilişki ittifakın bütünlüğüne zarar veriyor. Son yıllarda yaşadığımız acıya rağmen halen terörle mücadele bunu konuşmak acı verici. 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu.

"TÜRKİYE, NATO'NUN AÇIK KAPI POLİTİKASINI DESTEKLEMİŞTİR"

Zirvenin ikinci oturumunda Asya Pasifik ortaklarımız bize katıldı. Bu ülkelerle NATO ilişkilerinin nasıl geliştirileceği konusunu ele aldık. NATO Ukrayna ilişkilerini bir üst düzeye taşımış olduk. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İttifak tarihine baktığımızda sırf anayasal isminden dolayı tam 17 yıl kapıda bekleyenleri görürsünüz.

İSEVÇ'İN NATO'YA KATILIMI

Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli tutumu desteklemiştir. İsveç'in NATO'ya katılımı gündemimizde yer aldı. Ülkemizin beklentilerini İsveç'in taahhüdlerini yerine getirmesi konusunu ele aldık. İsveç'in üyelik konusuyla ilgili önümüzdeki süreçlerin nasıl şekilleneceğini ele aldık. İsveç, bizim AB'ye tam üyeliğimize ve gümrük anlaşmasının yenilenmesine destek verecek. İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek.

"KUTSALLARA SALDIRMAK FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL, BARBARLIKTIR"

Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırılarının ardından İsveç hükümetinin saldırıyı kınayan açıklamalarını not ettik. Bugün BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini nefret suçu olarak nitelendirdi. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir özgürlüğü değil barbarlıktır. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak mercii TBMM'dir.