Erdoğan'dan Şuşa'ya konsolosluk mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında tamamladığı KKTC programı sonrasında "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Azerbaycan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti sırasında Fahri Hıyaban, Azerbaycan Şehitliği ve Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenle kendisini karşılayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüştü.

"ŞUŞA BAŞKONSOLOSLUĞUNU AÇMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Gençlik Sarayı'nda gerçekleşen heyetler arası görüşmenin açılışında konuştu.

Milletin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından önce KKTC'ye ardından da Bakü'ye geldiklerini belirten Erdoğan, gösterdikleri ev sahipliği dolayısıyla Aliyev'e şükranlarını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin tüm dünyada gıpta ile takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, bunun son örneğinin Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde görüldüğünü hatırlattı.

Azerbaycan hükümeti ve halkının Türkiye'nin acısını kendi acısı olarak paylaştığını, heyetlerin hemen deprem bölgesine geldiğini anımsatan Erdoğan, "Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine şahsım ve milletim adına minnettarım." dedi.

Erdoğan, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükseltilen ilişkileri her alanda geliştirme kararlığında olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Şuşa Başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Hakan (Fidan) Bey o konuda da hiç geciktirmeden... Şuşa'daki Başkonsolosluğumuz açılabilirse, bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü Tiflis- Kars demir yolu hattını da bir an önce ele almamızda büyük fayda var."

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Aliyev, programın ardından düzenlenen basın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Değerli basın mensupları ile bir arada Cumhurbaşkanlığı 2. döneminde yaşadığımız seçimde yüzde 86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçimden de milletimin teveccühü ile çıkmak ve ilk ziyaretimizi KKTC'ye ve aynı gün Azerbaycan'a gerçekleştirmek bizi ayrıca memnun etmiştir. Kendi evimizdeyiz ve burada da basın toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bugünkü kabine toplantısında İlham kardeşim toplantıları gayet güzel şekilde özetledi. Bu özetleme ile hangi alanda neler yaptık, neler yapıyoruz etraflıca ele aldık. İkili yaptığımız görüşmeden sonra da heyetler arası görüşmenin de özetini gayet güzel şekilde sundular. Türkiye Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışı ile bugüne kadar yürüdük. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Biz sürekli olarak zaten başbakanlığımızdan bu yana, cumhurbaşkanlığını devraldığımızdan bu yana sürekli olarak yaşadık, yaşamaya da inşallah devam edeceğiz. Aziz kardeşim Aliyev ve Azerbaycanlı kardeşlerimize misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum.

Özellikle attığımız, atacağımız adımlardan biri de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Çalışmalar bugün de gözden geçirildi ve yasal bir düzenleme gereğinin bir an önce gerçekleştirilmesi durumunda bu üniversitenin kurulmasının önemini vurguladık. Tabii bunun yanında en önemli adımlardan birisi de malum enerji. Enerji konusunda da yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız ayrıca aralarında görüştüler. Bundan sonraki süreçte daha neler yapabiliriz bunlar çalışıldı. Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları gaz konusunda da çok telaşlı ve bunun için devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuda biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Bunun yanında savunma sanayide atacağımız adımlar da önem arz ediyoruz. Atacağımız bu adımlarda eğitimi konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Çok çok önemli alanlardan bir tanesi de özellikle şu anda özel sektörümüzün burada attığı tarım hayvancılık. Bunun yanında yine ulaşımda ulaştırmada Türk müteahhit firmaları başarılı altyapı üstyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Şuşa Beyannamesi'nin bundan sonra başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine olan inancımız tamdır.

Yol medeniyettir. Yolunuz varsa medeniyet vardır. Yol yoksa medeniyet yok, hiçbir şey yok. Şu anda Azerbaycan'ın da özellikle bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu altyapı noktasında, özellikle de bundan önceki gelişimde de gördüğüm, Azerbaycan'ın nasıl geliştiğini ortaya koymuştur. Bunları bizzat gördükçe biz de iftihar ediyoruz. 20 sene önceki Azerbaycan'ı düşünüyorum, bir de şimdiki Karabağ'ı düşünüyorum. Minsk üçlüsü bunları nasıl oyaladı bunun talihsizliğini de görüyorum. Minsk üçlüsü, 30 yıl boyunca Karabağ sorunu konusunda herkesi oyaladı. İşte kendi göbeğinizi kendiniz keserseniz gerekli adımları da atarsınız. Demek ki bütün mesele, kararlı olduğunuz zaman neticeyi alacağınızdır. Azerbaycan da bu neticeyi aldı. Azerbaycan inşallah gelecek adımları da attığı zaman daha da ileri gidecek.

Zengezur konusunu süratle halletmemiz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlenmesine vesile olacaktır.

Nüfus dediğimiz zaman o o ülkenin gücüdür. Paradigmaları o değiştirir ve bu inançla Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, inşallah iki devlet tek millet anlayışıyla yürüyecek.

İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar;

Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür, Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi.

İkinci Karabağ Savaşı'nda gösterdiğiniz hem manevi hem de siyasi desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bize gösterdiğiniz kardeşlik için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün müzakere edilen konular arasında önemli konulardan birisi işbirliğidir.

Şuşa Beyannamesi tarihi bir anlaşmadır. Şuşa Karabağ’ın tacıdır.