Erdoğan'ın AB çıkışına ABD'den destek geldi

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek NATO Zirvesi için Vilnius kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye adım atar atmaz yaptığı sosyal medya paylaşımında önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım." dedi.

BEYAZ SARAY: DESTEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB çağrısına ABD de yeşil ışık yaktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu her zaman destekliyor ve desteklemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Öte yanan açıklamadabu görüşmelerin Türkiye ile AB'nin 27 üyesi arasında bir mesele olduğu da belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye'nin AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini belirtti.

İLK GÖRÜŞME İSVEÇ BAŞKANI İLE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başladı. Üçlü zirvede liderler, İsveç'in NATO üyeliğini görüşecek.

İKİNCİ GÖRÜŞME AB KONSEYİ BAŞKANI İLE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel'in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

"TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vilnius'a ayak basar basmaz bir tweet attı. Türkiye'nin AB'de önünün açılması gerektiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAK DAYANIŞMASIYLA HAREKET ETTİK"

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle: "Yarın başlayacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a geldik. Bu kritik zamanda, NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacak, önemli kararlara imza atacağız. Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırmış ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngörmüştük. Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik.

"BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ"

Vilnius'ta, NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, Üçlü Mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Biz, bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz.

Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi

Tehditlerin arttığı bir dönemde müttefiklerimizle birlikte Vilnius'ta ittifaka verdiğimiz önemi teyit edeceğiz. Bu vesileyle bir gerçeğin altını çiziyoruz; NATO üyesi ülkelerin tamamına yakını Avrupa Birliği üyesidir. Türkiye'yi 50 yılı aşkın bir zamandır AB kapısında bekleten ülkelere sesleniyorum: Önce gelin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın; biz de Finlandiya'nın önünü nasıl açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Litvanya ziyaretimizin ülkemiz, ittifakımız ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."