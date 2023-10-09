Erdoğan, İsrail, Filistin ve Lübnan liderleriyle görüştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yoğun bombardımanı devam ederken, bölgede tansiyonun düşürülmesi için Türkiye devreye girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

TÜRKİYE, ÇATIŞMANIN SON BULMASI İÇİN DEVREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

ERDOĞAN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI HERZOG'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog ile görüşmesinde, endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini bildirdi.

LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.