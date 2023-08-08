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Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni Beştepke Külliyesi'nde kabul etti.

Gündem 08.08.2023, 18:13 08.08.2023, 18:15
Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.

#Müslüman Alimler Heyeti
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