Erdoğan önce Guterres ardından Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail-Filistin çatışması çerçevesinde atılabilecek adımların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla masum sivillere yönelik insani yardımların bölgeye ulaştırılması için yapılabilecekler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Görüşmede, orantısız saldırıların durumu daha fazla çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Erdoğan, tarafların itidalle hareket ederek fevri adımlardan uzak durmalarının çok önemli olduğuna işaret etti.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ve Filistin arasındaki gerilimin yayılmasını önleyici tedbirler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Görüşmede, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı değerlendirildi.

Sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.