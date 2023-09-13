Ersu Büyüktunç ismi Yunanistan'da yaşanan mafya hesaplaşmaıyla gündeme geldi. İddiaya göre hesaplaşmada öldürülenler Türk vatandaşı. Bunların içerisinden birini de Ersu Büyüktunç isimli Barış Boyun çetesinin üyesi olduğu ileri sürülüyor. Yunanistan otomobilde infaz edilen 6 Türk'ü konuşuyor. Ülkeyi dehşete düşüren olayda, turistik bölgede infaz edilenlerin Barış Boyun çetesine mensup olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yunanistan, turistik bölgelerinden Lutsa’da dün gece yaşanan kanlı hesaplaşmayı konuşuyor. Bir otomobildekilere yönelik silahlı saldırının ardından 6 kişi ölürken, Yunan medyası ölenlerin Türk olduğunu duyurdu.

ERSU BÜYÜKTUNÇ ÖLDÜ MÜ?

Öldürülenlerin Barış Boyun çetesinden oldukları öne sürülürken ölenlerden birinin Ersu Büyüktunç olduğu iddia edildi. Yunan medyası olayın gizli servislerle bağlantılı olduğunu iddia etti.

Kimliği belirsiz silahlı kişiler öğleden sonra Lutsa'da 25 kurşunla vurdu. Protothema.gr, altı kişiden beşinin içinde ölü bulunduğu arabanın fotoğrafını yayınladı.

Yunan medyası, pusuya düşürülerek öldürülen kişilerin Türk olduğunu duyurdu.

Yunan polisi, faillerin kaçtığı iddia edilen bir motosiklet ve siyah bir arabayı arıyor.

Yunan basınına yansıyan ilk haberlere göre olay uyuşturucu veya mafya hesaplaşması.

40 SANİYEDE İNFAZ

Halk Tv yayınına bağlanan Evrensel gazetesi Atina temsilcisi Seyit Aldoğan şu bilgileri verdi: "Yunanistan'da büyük bir şok yaşanıyor. Polis geniş araştırmalar yapıyor. Sahte plakalı bir araçla giriş yaptıkları ve pasaportlarının sahte olduğu belirtildi. Polis telefondaki yazışmaların hepsinin Türkçe olduğunu bildirdi. Polisin verdiği bilgilere göre henüz kimlik tespiti yapılmadı. İnterpol aracılığıyla parmak izleri Fransa'ya gönderildi. Ölenlerden birinin 25 yaşında olduğu ve Dedeağaç'tan geçen ay ülkeye girdiği belirlendi. 6 kişinin pusuya düşürüldüğü, polisin arabayı çalışır vaziyette bulduğu belirtildi. Polisin düşüncesine göre şahısların Yunanistan'dan ayrılmak üzere olduğu belirtiliyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre çatışma 40 saniye sürdü."

BARIŞ BOYUN ÇETESİ Mİ?

Öldürülenlerin Barış Boyun çetesinden oldukları öne sürüldü. Yaşamını yitirenlerden birinin Ersu Büyüktunç olduğu iddia edildi. Yunan medyası olayın gizli servislerle bağlantılı olduğunu yazdı.

Kimliği belirsiz silahlı kişiler öğleden sonra Lutsa'da 25 kurşunla vurdu. Protothema.gr, altı kişiden beşinin içinde ölü bulunduğu arabanın fotoğrafını yayınladı.

Yunan medyası, pusuya düşürülerek öldürülen kişilerin Türk olduğunu duyurdu.

Yunan polisi, faillerin kaçtığı iddia edilen bir motosiklet ve siyah bir arabayı arıyor.

Yunan basınına yansıyan ilk haberlere göre olay uyuşturucu veya mafya hesaplaşması.

Yunan medyası, öldürülenlerin Türk olduğunu ve aynı zamanda Fransız kimlik belgesi olduğunu bazı kaynaklara dayandırarak iddia etti. Polisler bu belgelerin orijinalliğini incelediklerini de açıkladı. Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı şüphelenilen bu kişilerin Yunanistan ve Fransa’da aktif olduğu da öne sürüldü.

Proto Thema’ya konuşan bir kaynak, “Şu an aynı araçta ölü bulunanların aynı çeteden olup olmadığı bilinmiyor. Belki bazıları rakip çeteden olabilir” dedi.