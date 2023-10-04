Eviniz depreme ne kadar dayanıklı?

Yüksek İnşaat Mühendisi Cumhur İlter, evinin depreme dayanıklı olup olmadığını merak eden vatandaşlar için önemli bir makale kaleme aldı. İşte o makale: Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Birçok haber kanalında jeologlar ve deprem bilimcilerle saatlerce yayın yapılıyor. Buna bir itirazım yok ama ülkemiz için deprem yağmur yağması, rüzgâr çıkması gibi doğal bir olgu. Her şey bu kadar ayanken deprem bilimcilerle sabahlara kadar depremin olup olmayacağını yahut büyüklüğünün ne olacağını konuşmak, Amerika’yı yeniden keşfetme çabasından başka bir şey değil. Fay hatlarının geçtiği yerler belli ve farklı aralıklarla ve farklı şiddetlerde depremler olacağını bilerek yapımızın durumunu gözetmemiz gerekiyor.

Ülkemizde eski tabir edebileceğimiz yapı stoğu ciddi manada fazla. Aslında mesken olarak kullanılan bir yapının ekonomik ve teknik ömrünün yaklaşık 100 yıl olduğundan bahsetmek mümkündür. İnsanoğlu var olduğundan beri barınma ihtiyacının giderilmesi için meskenler yapılmakta ve uzun süreler önce yapılmış olan yapıların halen ayakta kaldığını görmek mümkün. Yani yapı dayanım parametreleri 99 depreminden sonra ortaya çıkmış değil. Sadece yönetmeliklerle standartları belirlenmiş ve öngörülen dayanımların üzerinde olması kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla eski de olsa yapınız sağlam olabilir, her eski yapı deprem dayanımı sağlamaz demek doğru değil.

Yapının yıkım riskini haiz olduğunun ilk alametleri, görsel deformasyonlardır. Taşıyıcı sistemlerin çatladığı, döküldüğü, korozyona uğradığı durumlarda kesinlikle dikkatli olunmalıdır. Bu gibi yapısal deformasyonlar, binanızın sağlamlığına dair işaret olarak algılanmalıdır. Burada şu göz ardı edilmemelidir; görebildiğiniz deformasyonlara sahip binalar katiyen yıkılmak zorunda değildir. Güçlendirme gibi yöntemlerle binalar oturulabilir hale gelebilir fakat bu alametleri de göz ardı etmek doğru olmayacaktır. Evlerde bazen sıva çatlakları endişeye mahal verebilir. Dolayısıyla şayet varsa binanızda bodrum, otopark alanı gibi genellikle sıvaya ihtiyaç duyulmayan taşıyıcılarda bu gözlemleri yapmak daha doğru olacaktır.

Yapınızın sağlam olup olmadığını en kesin yöntem olarak bir yapı laboratuvarıyla görüşerek yaptıracağınız testlerle öğrenebilirsiniz. Emin olmadığınız her yapı için bunu yaptırmanız olası felaketlerin önüne geçmek açısından önemlidir. Önceden Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapısal değişikliklerin acil düzenleme ve ana yapının güçlendirilmesine dair kısımları da bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızasının olması gerektiğini söylerken, 2007’de yapılan değişiklik ile bu zorunluluk kaldırılmıştır. Halihazırda yapısal testlerin sonuçları doğrudan Bakanlığa da bildirildiğinden, yapısal risk taşıyan binalar Bakanlık tarafından resen yapı tatil edilecektir ya da mühürlenecektir. Bazı laboratuvarların Bakanlığa bildirmeden bu testleri yaptığını da duymaktayız fakat bu durum mülk sahibinin bir yararına olmadığı gibi bir anlam da ifade etmemektedir. Ezcümle, yapısal testlerin sonuçları haricinde söylenen bilgiler mülk sahiplerini yanıltıcı nitelikte olacaktır.

Ülkemiz yapı stoğundaki yıkıma en çok davetiye çıkaran husus ise, belli bir kata göre projelendirilmiş yapıların üzerine kaçak katların yapılmasıdır. Bu neviden bir yapı maalesef yıkılmaya en öncelikli adaylardandır. Küçük bir hesapla, 200 metrekare döşeme alanına sahip olduğunu varsaydığımız bir binanın üzerine atılan her bir kat ortalama 200 ton civarında ek yük binmesi anlamına gelmektedir. Bu tarz yapıların sadece analizlerinin yapılması, binanın sağlam olup olmadığını göstermeyecektir zira dayanım hesapları, proje katlarına göre belirlenmiş ve yapılmıştır. Şayet böyle bir yapınız var ise, binanın yeniden modellenerek teknik analizleri de kullanmak suretiyle riskli olup olmadığını teyit ettirmek elzemdir. YAZININ DEVAMI