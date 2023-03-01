Fahrettin Koca neden özür diledi? Ne klibi için özür diledi?

Fahrettin Koca neden özür diledi, özür dilemesine neden olan konu neydi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "özür dilerim" dedi.

Koca'nın özür dilemesi konuyu bilmeyenler tarafından merakla karşılandı.

FAHRETTİN KOCA NEDEN ÖZÜR DİLEDİ?

Sağlık Bakanı Koca’nın Twitter'dan yayımladığı ve deprem bölgesindeki görüntülerin yer aldığı videoya sosyal medyada “Propaganda yapıyor” eleştirileri gelmişti. Tepki çeken videonun ardından Koca'dan 'özür' açıklaması geldi. Bakan Koca, "1 dakika 53 saniye için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bir reklam ajansının hazırladığı belirtilen ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün Twitter'dan paylaştığı 'klip' tepki çekmişti.

'Afetin sonuçlarına karşı kalbin de güçleri var' başlığıyla paylaşılan klip, sosyal medyada eleştirilere neden olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca klibe ilişkin bugün Twitter hesabından bir özür mesajı paylaştı.

1 dakika 53 saniye için özür dilerim.

İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2023

Bakan Fahrettin Koca paylaşımında, “1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün” dedi.