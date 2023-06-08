Faik Tunay kimdir? Faik Tunay nerelidir, kaç yaşında?

Faik Tunay kimdir, nerelidir, kaç yaşında, ne iş yapıyor soruları merakla soruluyor. Bir dönem CHP'nin en sivri isimlerinden biri olarak bilinen Tunay şimdilerde Demokrat Parti'de siyaset yapıyor. Tunay en son TVNet televizyonunda yaptığı konuşmada dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

FAİK TUNAY KİMDİR?

Faik Tunay, 5 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da, Rumeli Balkan ve Trabzon kökenli bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde devam etti ve üniversite eğitimini başarıyla tamamladı. Ortaokul yıllarında yabancı dil yeteneklerini geliştirmek amacıyla üç yıl boyunca yurtdışında yaşadı. İtalya'nın Roma şehrinde bir yıl, İspanya'nın Madrid şehrinde bir yıl ve Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde bir yıl geçirdi. Bu süre zarfında İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Hırvatça dillerinde ileri düzeyde konuşma yeteneği kazandı.

Yurtdışı deneyiminden sonra askerlik görevini Jandarma olarak Yozgat'ta tamamlayan Faik Tunay, uluslararası bir şirkette satış yöneticisi olarak profesyonel kariyerine devam etti. 18 ay çalıştıktan sonra kendi işlerine odaklanmak için şirketten ayrıldı.

1999 yılında siyasi hayatına Anavatan Partisi Beşiktaş İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Genel Başkan Yardımcılığı ve İstanbul İl Ana Kademe Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2002-2004 yılları arasında Dünya Genç Demokratlar Birliği Başkan Yardımcılığı görevini üstlenerek uluslararası platformlarda birçok panel ve konferansa konuşmacı olarak katıldı.

2009 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Şişli Belediyesi Meclis üyeliği görevine seçilen Faik Tunay, İstanbul'un en genç meclis üyelerinden biri oldu. Haziran 2011 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dışişleri Komisyonu üyesi olarak görev yaptı. Ayrıca Rumeli ve Balkan Türkleri Federasyon üyesi ve Trabzonspor Kongre üyesidir.

6 Mart 2022 tarihinde Demokrat Parti'nin 14. Olağan kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine ve Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Faik Tunay, gençlere ve geleceğe ışık olma misyonuyla siyasi kariyerini sürdürmekte ve aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir.

CHP'YE ELEŞTİRİLERİ

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla tvnet'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay oldu.

Tunay, seçimi neden kaybettiklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede CHP'deki liyakatsizliklerden ve sahadaki çalışmaların yetersizliklerinden örnekler verdi.

Seçimi kaybedenin kim olursa olsun görevi bırakması gerektiğini belirten Tunay, CHP sıralarından 4-5-6 ve 7 dönemdir vekil seçilen isimleri hedef aldı. "Çekilmezsen çekilmez olursun" diyen Tunay, "Adam (Erdoğan) bakanlarını alıp seçim bölgelerine koyuyor. Hulusi Akar ya Henelkurmay Başkanı, ordumuzun başı, Milli Savunma Bakanı... Kayseri 1'inci sıradan gösteriliyor. Akar elinde broşürle seçim çalışması yaptı, doğru olan bu." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Karagöz'ün "CHP'de 7 dönemdir vekil olanlar var." hatırlatması üzerine Tunay, "5-6 dönemdir vekil olan çok kesim var. Bir tarafta bakanlarını sahaya sürüyor diğer tarafta 5 dönemdir vekil olanlara 'kenara çekil' diyemiyorsun" dedi.

Erdoğan'ın liyakatine vurgu yapan ve bir önceki dönemdeki 285 vekilden 181'inin değiştiğini vurgulayan Tunay, "Bakan makan anlamam, ben çalışıyorum sen de çalışacaksın diyor. 323 vekil ikinci tur öncesi çalıştı. Bunun yüzde 1 bile olsa etkisi olmuştur." diye konuştu.