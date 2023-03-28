Fatih'ten sonra ilk kez Erdoğan başardı

Tarihçi Murat Bardakçı, Ayasofya'nın bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi.

Karamollaoğlu'nun zaten ibadete açılan ve mâbedinin turistler tarafından rahatça gezilebildiği Ayasofya için yaptığı açıklamalara "Muhafazakâr bir nankörlük sergiliyor" diye cevap veren Bardakçı, "Türk sağının hayalleri AK Parti döneminde gerçekleşti." dedi.

Bardakçı, "İmal ettiğimiz SİHA’lar savaş konseptini değiştirirken kendi tankımızı bile kendimiz imal etmeye giriştik." ifadelerini kullandı.

Yedili Masa'nın liderlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Karamollaoğlu, Ayasofya'nın cami vasfının kaldırılamayacağını ancak bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi hakkında tepki çeken sözler sarf etti. Bir televizyon programına katılan Karamollaoğlu, Ayasofya'nın cami vasfının kaldırılamayacağını ancak bir kısmının turistlerin ziyaretine açılabileceğini ifade etti.

Karamollaoğlu'nun bu açıklaması tepkilere neden olurken yaşananları ele alan tarihçi Murat Bardakçı, konuyu Habertürk'deki köşe yazısına taşıdı.

Bardakçı, Karamollaoğlu'nun zaten ibadete açılan ve mâbedinin turistler tarafından rahatça gezilebildiği Ayasofya için yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bardakçı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasî hayatları boyunca daima muhafazakâr çizgide bulunan ama sonradan Altılı Masa’yı teşkil edip yıllarca veryansın ettikleri CHP’nin şimdiki liderini cumhurbaşkanı yapma çabasına girişen liderlerden üçü, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan şimdi işte böyle davranıyorlar...

Meselâ, Ayasofya zaten ibadete açılmışken ve mâbedi turistler de serbestçe gezebilirlerken Temel Bey’in “İktidara geldiğimizde, Ayasofya gerçek mânâda açılmış olacak, kendi ruhuna kavuşacaktır. ...Bazı bölümleri turistlere açılabilir” meâlindeki sözleri ile Ayasofya’nın bir başka muhafazakâr yönetim tarafından ibadete açılmış olmasını görmezlikten geliyor, yani muhafazakâr bir nankörlük sergiliyor!"

"Türk sağının, 1930’lu senelerden bu yana bazı hayalleri vardı" diyen Bardakçı, şöyle devam etti:

"Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması.

Taksim’e cami inşası.

Resmî dairelerde türbanın serbest bırakılması, sakallı erkeklerin işlerine serbestçe gidebilmeleri.

İmam Hatip mezunlarının askerî okullara alınmaları.

Cuma namazını kılan memurlar için mesai saatlerinde ayarlama yapılması.

Müftülere dinî nikâh kıyma yetkisinin verilmesi."

Bu hayallerin tamamının AK Parti döneminde gerçekleştiğine vurgu yapan Bardakçı, şunları söyledi:

"Türkiye neredeyse altı asırdan, yani Fatih Sultan Mehmed zamanından bu yana ilk defa kendi silâhını kendisi yapmaya başladı. İmal ettiğimiz SİHA’lar savaş konseptini değiştirirken kendi tankımızı bile kendimiz imal etmeye giriştik."