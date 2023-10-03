FBI polisten üstün mü? FBI mi polis mi daha üstün?

FBI mı polis mi daha üstün sorusu başta Hollywood filmlerini izleyenler olmak üzere dünyanın birçok yerinde sık sık merakla sorulur.

FBI POLİSTEN ÜSTÜN MÜ FBI MI POLİS Mİ DAHA ÜSTÜN?

FBI (Federal Soruşturma Bürosu), Birleşmiş Devletlerin hükümetinin yerel kolluk kuvvetidir. Birleşik Devletler hükümetine yönelik tüm tehditlerin ortadan kaldırılması için yerel istihbarat toplamakla görevli. Öte yandan polis, yasaların ihlal edilmesini önlemek için alınan önlemlerin alınmasını ve yasanın soruşturulması ve suçluyu adalete teslim etmenin de dahil olduğu her günkü hukuk ve emirlerin korunmasını ele almaktadır.

FBI, Birleşik Devletler'deki önde gelen araştırma ajansı olmakla birlikte, polisin önemli olayları ele almasına yardımcı olur; zira yerel polis teşkilatlarının yapabileceği her şeyden çok daha sofistike son derece sofistike bir kanıt laboratuvarına erişir. Cinayet, devletler arası suçlar ve adam kaçırma olaylarını içeren büyük olaylar genellikle FBI'nın caddesidir. Birleşik Devletlerin güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir faaliyet FBI tarafından soruşturulur.

Bunun dışında FBI yerli gözetimden sorumludur. Polis tabii ki bir medeni hukuk ve emir kuvveti. ABD'deki polis gücü, sivil haklarını ihlal etmemek için sınırlandırılmıştır. ABD polis teşkilatı, 20. yüzyılın başında polis arabasının ve iki yönlü telsizin ortaya çıkmasıyla gerçekten kendine geldi. Şimdi, çok tepki verici ve acil çağrıya tepki veren, servis odaklı bir görev haline geldi. 1990'lardan beri Birleşmiş Devletler'deki polis teşkilatları topluluk polisliği stratejileri hazırladı. Bilişim, modern bir bilimsel meseleyi polisleştirmek için suç kalıplarının takibi ve haritalandırılmasını getirdi.

Gerçekten itici güç, polisin ağır suçlar gibi ağır suçları önleme ve çözmeye odaklanması. Hepimizin farkettiği üniforma çeşitleri olan önleyici polis, devriye gezmeye ve acil vakalara tepki vermeye odaklanıyor. Yelpazenin diğer ucunda, dedektif çalışmayı araştırmak ve yerine getirmek olan polis dedektifleri var. Polisin cinayet, dolandırıcılık, siber suç, bomba ekipleri gibi özel birimleri vardır.

Tipik olarak ABD'de bir devlet polisi kuvveti olacak, ancak bir belediye bile kendi polis gücüne sahip olabilir. Diğer polis güçleri türleri de var. Örneğin, hükümet binalarını devriye gezmekten ve korumaktan sorumlu olan Federal Koruyucu Servis olan Postal Police, posta mülklerini korumakla görevlendirildi ve Milli parkları koruyan Park polisi. Sonra Sahil Güvenlik, New York Liman Otoritesi Polisi veya MTA polisi var.

Hollywood filmleri sayesinde hem FBI hem de polis kuvvetleri dünyayı iyi tanıdılar ve onlar hakkında merak uyandırıyor.

İKİSİ ARASINDAKİ FARKLAR

Kısaca özetlemek gerekirse:

- FBI, Birleşmiş Devletler hükümetinin yerel kolluk kuvvetleri ajansıdır. Öte yandan polis, günün her saati kanun ve düzen bakımından sorumludur.

- FBI, ABD ulusal güvenliğinin gözetim organı olmak üzere kendi rolünde ve bu amaca ulaşmak için her ölçüye gidecek. Öte yandan polis kuvveti, önemli kol ve bacak işlevlerini yerine getirir.

- FBI beyine benzetilebilirse, polis kuvveti kritik işlevleri yerine getiren vücut parçalarıdır.

Farkı CSI ve FBI, ABD'de kolluk kuvvetleridır. "CSI", Suç Sahnesi Soruşturması ve "FBI" Federal Soruşturma Bürosu'dur.

FBI'in yetki bakımından polisten daha üstün yetkilere sahip olduğunu söylemek mümkündür.