Filistin direnişinin sembol ismi İstanbul'da

Mavi Marmara katliamının 13'üncü yıl dönümü vesilesiyle İstanbul İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde yürüyüş düzenlenecek.

Yürüyüşte sürpriz bir isim de yer alacak.

Mavi Marmara Derneği Başkanı, Mavi Marmara şehitlerinden Cengiz Songür'ün oğlu İsmail Beheşti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fevzi Cüneydi'nin de, yarın Mavi Marmara Katliamı'nın yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa katılacağını duyurdu.

İstanbul yarın Fatih Camii'nde bir araya geliyor. Birçok şehirden Filistin sevdalısının buluşacağı anlamlı etkinlikte, Mavi Marmara şehitleri anılacak. Siyonizme ve emperyalist sömürgrecilere bir kez daha Kudüs davamız üzerinden meydan okunacak.

Mavi Marmara Vakfı'nın, işgal devletinin saldırısını yıl dönümünde protesto etmek ve saldırıda şehit düşenleri anmak, Siyonist zulme karşı bir ses olarak mukavemet göstermek adına "Kudüs'ün Özgürlüğü İçin" başlığıyla düzenleyeceği etkinlik, 3 Haziran saat 17:00'da Fatih Camii'nden Beyazıt Meydanına yürünmesi ile tatbik edilecek.

Daha 14 yaşındayken yaklaşık 25 kadar işgal askerinin saldırısına uğramış ve ayaklarına ateş edilerek gözaltına alınmış Fevzi Cüneydi de 'Özgür Kudüs Yürüyüşü'ne katılacak.