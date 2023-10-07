Filistin halkına destek gösterileri başladı
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, Türkiye, İran, Yemen ve birçok İslam ülkesinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleniyor.
Gündem 07.10.2023, 23:47
Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı harekattan sonra patlak veren savaş sonrasında İslam dünyasından Filistin halkıyla dayanışma gösterileri başladı.
Türkiye, İran, Yemen ve birçok Avrupa ülkesinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenleniyor.
Türkiye'de İstanbul, Mersin ve Adana'da onbinlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenledi.
İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişi İsrail aleyhine sloganlar atarken Filistin halkına destek verdi.
İran'ın başkenti Tahran'da Filistin Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi yine aynı şekilde Filistin halkıyla dayanışmasını gösterdi.
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