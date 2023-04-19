Tunus'taki zorba Sait yönetimi, Nahda Hareketi Lideri 81 yaşındaki Raşid Gannuşi'yi önceki gün hukuksuz bir şekilde gözaltına aldı.

Gannuşi'nin gözaltına alınmasına Türkiye'den tepkiler yükselmeye başladı.

Sivil toplum örgütleri Gannuşi'nin gözaltına alınmasını İstanbul'da düzenleyecekleri gösteriyle protesto ediyor.

Tunus'ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi’nin sivil polisler tarafından evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmasının ardından Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

Gannuşi’nin serbest bırakılmasını isteyen STK’lar Tunus Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması düzenleyecek.

17 Nisan’da Gannuşi’nin evine 100 civarında polis ile baskın yapılmış ve iki saat süren aramayı gözlemlemek için gelen avukatların aramaya eşlik etmelerine izin verilmemişti.

Gannuşi’nin nerede tutulduğu dahi avukatlarına ve ailesine söylenmemiş, terörle mücadele yasasına göre avukatlarıyla 48 saat boyunca görüştürülmeyeceği beyan edilmişti.

Gannuşi’nin sağlığının bozulduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.

81 yaşındaki Gannuşi dürüstlüğü, diktatörlüğe ve baskıya karşı ömür boyu verdiği mücadele ve Kais Saied tarafından gerçekleştirilen darbeye karşı koymasındaki cesareti nedeniyle dünya genelinde geniş çapta saygı gören bir isimdir.

Gannuşi’nin bir konuşmasında iç savaşı kışkırttığı iddiası ile gözaltına alınması Türkiye’de de geniş kesimlerce tepkiyle karşılandı.

Mazlum-Der, Özgür-Der, Hukukçular Derneği ve Yeryüzü Avukatları Derneği öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları Gannuşi'nin gözaltına alınmasına tepki göstermek ve serbest bırakılmasını istemek için Tunus Başkonsolosluğu önünde yarın basın açıklaması düzenleyecek.



