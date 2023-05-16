Gannuşi'ye bir yıl hapis

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin yargılandığı "emniyet güçlerine hakaret" davasından karar çıktı.

Tunus Asliye Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine "tağudun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan dava kapsamında tutuksuz yargılanan Gannuşi'nin “terörü övmek suçundan” bir yıl hapis ve bin dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Bir emniyet mensubu, Gannuşi’nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik “tağut” ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.

Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi’nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo" suçlamasıyla yargılandığı davada ise tutuklu bulunuyor. 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti. (HABER MERKEZİ)