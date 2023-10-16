Gazze'de ateşkes muamması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 11. gününe girerken yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah saatlerinde ABD ve Mısır'ın da devreye girmesiyle Gazze'nin güney kesiminde ateşkes kararı alındığı ileri sürüldü; ancak İsrail tarafı ateşkes yapılmadığını açıkladı. İsrail, Gazze halkının güneye kayması için planlar yapıyordu; ateşkesle birlikte kuzeydeki halkın da buralara kaydırılması hedefleniyor.

Mısırlı bir yetkili, ABD, İsrail ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde güney Gazze'de ateşkesin başlaması konusunda anlaştığını öne sürdü.

Yetkili, ateşkesin birkaç saat süreceğini ancak kesin süre konusunda netlik olmadığını ifade etti. İsrail ordusu ve İsrail'deki ABD Büyükelçiliği'nden herhangi bir yorum yapılmadı.

HAMAS: HERHANGİ BİR BİLGİ YOK

Reuters'ın haberine göre Gazze'nin güneyinde yerel saatle sabah 9'da başlayacak olan ateşkesle ilgili açıklama ise Hamas'tan geldi. Yetkililer, "Ateşkeste anlaşıldığına dair bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Gazze'nin güneyinde ateşkes kararı! Refah Sınır Kapısı, insani yardım ve tahliyeler için açılacakİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

NETANYAHU'DAN YALANLAMA GELDİ

Ateşkes haberinin servis edilmesinden yarım saat sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda Gazze'de yabancıların çıkarılması karşılığında ateşkes ve insani yardım söz konusu değil" denildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgedeki temaslarının ardından İsrail'e geri dönerken, Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'ın çatışmalara müdahil olmasını engellemek için Lübnan'a gitti.

HASTANELERDE SADECE 24 SAAT YETECEK KADAR ELEKTRİK VAR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.

OCHA, X platformundaki paylaşımında Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerde yakıt rezervlerinin yaklaşık 24 saat yetebileceğini duyurdu.

OCHA ofisinden Gazze'deki duruma ilişkin günlük raporda, yedek trafoların durmasının binlerce insanın hayatını tehlikeye atabileceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, raporda, Gazze'de benzeri görülmemiş "insanlık dışı" durumun ciddiyeti ve temel tedariklerin tükenmesi konusunda uyardı.

Hastings, OCHA'da var olan suyun bugün ya da en geç yarın biteceğinin altını çizerek, "Su halen kapalı. İhtiyacımız olan, en azından Gazze'nin güneyindeki kuyuların doldurulması için su tedarikinin yeniden sağlanması. Bunun derhal olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İnsani sebepler için ateşkes çağrısında bulunan Hastings, "Mesele insanlığımızı kaybetmeyle ilişkili. Uluslararası toplum bu durumun devamına izin verirse, bu tanık olduğumuz şey en basit haliyle gayri insanidir" dedi.

SALDIRILARDA SON DURUM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 670'e, yaralı sayısı da 9 bin 600'e ulaştı.

İsrail ordusu, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kentleri, 9 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

EL-EHALİ HASTANESİ BOMBALANDI

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonunun resmi Telegram kanalında, İsrail bombardımanı sonucu Gazze kentindeki El-Ehali Hastanesinin hasar gördüğü belirtildi.

Kanaldan yapılan paylaşımda ayrıca hastanenin hasar gören odalarından birinin fotoğraflarına yer verildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye tüm uzmanlık alanlarından sağlık ekiplerinin gönderilmesi için dünya ülkelerine acil çağrıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastaneleri hedef aldığı ifade edilerek, çok sayıda sağlık ekibinin öldüğü veya yaralandığı belirtildi.

UNICEF'TEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), MENA'nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumunun "felaket" olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF Gazze Şeridi’ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var."

Açıklamayla birlikte "Bütün savaşlarda ilk olarak ve en çok zararı çocuklar görür." ifadesinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşıldı.

"Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı"

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) merkezlerini boşaltması ve hizmetlerini durdurmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin bölgeyi terk etmesini istemesi üzerine UNRWA'ya bağlı merkezlerin boşaltıldığını ve hizmetlerin durdurulduğunu ifade etti.

Filistinli Sözcü, "Bu nedenle Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'i sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı." dedi.

Kudra açıklamasında ayrıca, İsrail'in 2014'te düzenlediği saldırıları hatırlattı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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