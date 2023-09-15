Gökhan Abur neden öldü? NTV Hava Durumu Sunucusu Abur kimdir?

Gökhan Abur neden öldü, ölüm sebebi belli oldu mu soruları ünlü NTV Hava Durumu Sunucusunun ölüm haberini alanlar tarafından merakla soruluyor.

GÖKHAN ABUR NEDEN ÖLDÜ?

NTV'de hava durumunu sunan meteoroloji editörü ve müzisyen Gökhan Abur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. NTV Hava Durumu bültenin sevilen ismi, kanalın meteoroloji editörü ve müzisyen Gökhan Abur, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Abur'un vefat haberi, NTV Ana Haber'de duyuruldu. Haber bültenine bağlanan NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, Abur'un kaybını derin üzüntü ile karşıladıklarını söyledi. Bültene bağlanan şarkıcı Neco ise, "Biz Kargalar Kafeste'de birlikte müzik yapıyorduk. O kadar iyi bir insandı ki... İstanbul beyefendisiydi kendisi. Böyle bir arkadaşı kaybetmek hüzünlendiren şeydir" dedi.

Abur, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliği mezunuydu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yapan Abur, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

Abur'un uzun zamandır hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, rahatsızlığının ne olduğu konusunda ise bir bilgi verilmedi.

AYNI ZAMANDA BİR MÜZİSYENDİ

Abur, 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin düzenlediği yarışmada dördüncü oldu.

Abur'un 14 adet 45'lik plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli bir albümü hazırladı.

2000 yılında Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı program yapan Abur, Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri de verdi.

Abur, NTV'de Hava Durumu bültenini sunuyordu.

GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, 1 Ocak 1943 Afyonkarahisar'da doğdu. 78 yaşında olan Gökhan Abur babasının subay olması sebebiyle Türkiye'de bir çok ilde yaşadı. Öğretim hayatı farklı şehirlerde geçen isim babasının görevinden ayrılması ile İstanbul'a ailesi ile beraber yerleşti.

Bir süre İstanbul'da yaşayan aile Karabük'e yerleşince Abur ortaokul ve lise eğitimini bu şehirde aldı. Lise döneminde farklı müzik faaliyetlerinde bulunan isim lise sonrası İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji yüksek mühendisliğini kazanarak İstanbul'a yerleşti ve Üniversite döneminde de müzik gruplarında yer aldı. Üniversite dönemini müzikle iç içe geçiren isim 1967 yılında Hafta Sonu Gazetesinin düzenlediği yarışmada sahne aldı ve burada dördüncü olmayı başardı. Yarışma ardından plak teklifleri alan isim bunları değerlendirdi ve günümüze kadar toplam 14 adet 45'lik plağı ve "Bir Gün Karşılaşırsak" isimli bir albümü hazırladı.

1983'ten sonra deniz ve denizcilikle ilgilendi. Sonrasın da uzak yol kaptanlarına eğitim verdi. 2000 yılında Açık Radyo'da iki yıl süre ile "Açık Deniz" adlı bir de program yaptı. Gökhan Abur, 2000 yılından sonra, Atlantis Yatçılık'ta "Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini" dersleri verdi.

Gökhan Abur İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji bölümünden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü'nde görev yaptı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisliği görevinden 2003 yılında emekli oldu.

Gökhan Abur, NTV ekranlarında yayınlanan NTV Hava Durumu programını sunuyordu.