Görüşme öncesi Rusya'dan açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a gelecek.

Görüşmede Rusya- Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve ülkeler arasındaki ilişkiler değerlendirilecek.

Öte yandan Ukrayna'nın savaş halinde bulunduğu Rusya'dan görüşmeye ilişkin ilk açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Erdoğan arasında görüşme olabilir. Ancak tarih belli değil. Erdoğan ve Zelenski görüşmesinin sonuçlarını yakından takip edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Yaklaşık 2 senedir Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski kısıtlı da olsa yurt dışı ziyaretlerine başlamıştı.

Savaş sürecinde sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Zelenski, yarın da Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler, süresi 17 Temmuz'da dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınacak.