Guterres oruç vesilesiyle İslam'ı öğrendi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, her yıl Ramazan ayında mülteci topluluklarını ziyaret ettiğini belirterek, "Oruç, bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi" dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, UN News'un Arapça servisine Ramazan ayı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Her yıl geleneksel olarak ramazan ayında bir Müslüman ülkeye düzenlediği ziyaret ettiğini ve bu seneki ziyaretini Somali'ye düzenleyeceğini bildiren Guterres, ülkenin yıllardır süren istikrarsızlığının yanı sıra önce kuraklık sonra da sellerle mücadele ettiğini anımsattı.

Guterres, ramazan ayında Müslüman ülkelere düzenlediği ziyaretlerin, bu ülkelerdeki Müslüman toplumların acılarına dikkati çekmeyi amaçladığını söyledi.

Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin kutsal günlerinin birlikte idrak edildiği bu günlerde 'herkesin barış için birlik olması' gerektiğini vurgulayan Guterres, dünya genelinde 'barışın ciddi ölçüde eksik' olduğuna işaret etti.

Guterres, "Bence, barışın sağlanması için birlik olmamızın vakti geldi. Barış, dünyada sahip olabileceğimiz en değerli şey" dedi.

Guterres, kendisinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) görevi sırasında mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin çoğunlukla Müslüman toplumlardan oluştuğunu belirterek, "Mültecileri korumak için düzenlenen 1951 Mülteci Sözleşmesi, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de bulunan manevi değerlerle bire bir örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu görevi sırasında ziyaret ettiği mülteci kamplarında dayanışma göstermek için oruç tuttuğunu aktaran Gutteres, "Oruç tutmak bana İslam'ın gerçek yüzünü gösterdi" dedi.

Guterres, mültecilere ev sahipliği yapan toplumlarda gözlemlediği barış, dayanışma ve cömertlik ile mültecilerin cesaretinin bugün bile çalışmalarını etkilediğini kaydetti.