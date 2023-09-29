Hafter Moskova'da Putin ile görüştü

Libya'nın doğusunu kontrolü altında bulunduran Halife Hafter, Moskova'ya giderek Putin ile görüştü.

Gündem 29.09.2023, 00:01
Hafter Moskova'da Putin ile görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Moskova'da görüştüğünü bildirdi.

Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Putin’in Hafter ile Kremlin’de görüştüğünü belirterek, "Libya’daki ve genel olarak bölgedeki durum müzakere edildi." dedi.

Libya kaynakları, Halife Hafter’in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü duyurmuştu.

#Hafter #Vladimir Putin
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