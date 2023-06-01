Hak Sahipliği Başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Hak sahipliği başvurusu, binaların deprem, sel, yangın gibi afetler sonucunda hasar gören vatandaşların, 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında konut, iş yeri, ahır gibi yapıların kimlere yapılacağının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır. Bu makalede, hak sahipliği başvurusu hakkında merak edilen detaylar açıklanacaktır.

AFAD HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

Hak sahipliği çalışmaları, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından AFAD İl Müdürlükleri tarafından belirlenen bir kanuni süre içinde (30 Mayıs itibariyle) gerçekleştirilir. Bu süre genellikle 2 ay (60 gün) olarak belirlenir ve başvuru tarihleri Valilik, Kaymakamlıklar ve İl AFAD tarafından afetzedelere çeşitli yollarla duyurulur.

HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Hak sahipliği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların tamamlanmasının ardından, Hak Sahipliği çalışmalarının sonuçları mahallinde askıya çıkarılır ve aynı zamanda e-Devlet, Valilik ve İl AFAD web sitelerinde yayınlanarak duyurulur.

HAK SAHİPLİĞİ İTİRAZ SÜRECİ

60 günlük başvuru süresi içinde başvuruda bulunanlar, herhangi bir kanuni sebep nedeniyle hak sahibi olarak kabul edilmemeleri durumunda 15 günlük bir itiraz hakkına sahiptirler.

HAK SAHİPLİĞİ İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİYOR?

Ağır hasarlı konut, iş yeri ve varsa ahır için ayrı ayrı başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Eşin üzerindeki hasarsız konut ile afetzedenin üzerindeki konut aynı ilçede bulunmuyorsa hak sahipliği sağlanabilir. Ancak, eşin üzerindeki hasarsız konut ile afetzedenin üzerindeki ağır hasarlı konut aynı ilçede bulunuyorsa hak sahipliği sağlanamaz.

HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

AFAD hak sahipliği başvurusu sürecinde, afetler nedeniyle hasar gören yapılar için kimlere konut, iş yeri, ahır yapılacağının belirlenmesi amacıyla Hak Sahipliği çalışmaları yürütülmektedir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilmekte ve sonuçlar çeşitli platformlarda duyurulmaktadır. Özel durumlar ve itiraz süreci de dikkate alınarak, bu süreçler vatandaşların adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.