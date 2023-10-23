Hakan Fidan'dan Tahran'da önemli görüşmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’da temaslarda bulunuyor.

Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile bira araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu' toplantısına katılmak için İran’ın başkenti Tahran’a gitti. Bakan Fidan, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Reisi ile bir araya geldikten sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.