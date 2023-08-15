Hatay satıldı mı? Hatay'ın satıldığı iddiaları doğru mu?

Hatay satıldı mı sorusu son günlerde merakla soruluyor. Nedeni ise bazı mecralarda ortaya atılan iddialar oldu. İddialara göre Hatay'ın yarısından fazlası yabancılara satıldı. Peki, iddiaların doğruluk payı nedir, gerçekten de Hatay satıldı mı, böyle bir şey mümkün mü? Şimdi sizlere bu konu hakkında önemli bilgileri paylaşalım.

HATAY SATILDI MI? İDDİALARIN KAYNAĞI NEDİR?

Hatay'ın satıldığı iddiaları muhalif bazı medya kanallarında ortaya atıldı. İddialara göre Hatay ilinde arazi satışları yapılıyor. Bu satışlar genel olarak yabancılara yapıldı. Peki, böyle bir şey mümkün mü? Hayır.

Hatay'ın yabancılara satılması imkansızdır. Nedeni ise bu il de dahil olmak üzere Suriye sınırındaki illerde yabancılara toprak satışının kanunlarla yasaklanmış olmasıdır.

Aslında iddiayı ilk olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ortaya atmıştı. Suriyelilere karşı uygulanan "yabancı düşmanlığı politikası"nın odağı haline gelen partinin genel başkanı tarafından ortaya atılan bu iddia temelsiz ve asılsızdı.

Zira konuyla ilgili dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kanunları hatırlatarak yalanlamada bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına yaptığı açıklamada, "1980 yılında Hatay'da yabancılara mülk satışı yasaklanmıştır. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı bir karar çerçevesinde hazine arazilerinden bu tip mülk satışları tamamen yasaklanmıştır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da benzer bir açıklaması çıktı ortaya. Şöyle diyordu Kurum: "Bu illerin tamamı kamu yararı ve ülke güvenliği açısından Bakanlar Kurulu'nun 27 Ekim 2008 tarihli kararıyla yabancıların taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alan olarak belirlenmiştir. Hatay, Kilis, Mardin illerinde yabancıların taşınmaz edinimi yasaklanmıştır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İDDİALARA TEPKİ

Hatay'ın satıldığı yönündeki iddialara en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, "Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat etmeyin. Hatay'ın demografik yapısını değiştirmeye evelallah kimsenin gücü yetmez" demişti.

Devletin en üst kademesinden çok net iki açıklama.

Yabancılara ne özel ne de kamudan tek bir karış toprak satılmıyor.

Özetlemek gerekirse, "Hatay satıldı" iddiaları da muhalif partiler ve medya tarafından ortaya atılan birçok asılsız haber ve iddia gibi asılsız ve temelsiz bir iddiadır.