Hıdırellezi kim kutlar? Hıdırellez kutlamak caiz mi, İslamda var mı?

Hıdırellezi kim kutlar, kimler veya nasıl kutlar soruları bu aralar merakla soruluyor.

Hıdırellez, Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve diğer Türk dünyası ülkelerinde kutlanan geleneksel bir bahar bayramıdır.

Mayıs ayının 5-6'sında kutlanır ve baharın gelişini, bereketi, yenilenmeyi ve doğanın uyanışını temsil eder.

Hıdırellez'in kökenleri Orta Asya Türk kültürüne dayanmaktadır. İnanışa göre, bu gün iki melek olan Hızır ve İlyas buluşarak dünya üzerindeki insanların dileklerini dinlerler. Bu nedenle Hıdırellez, dileklerin kabul olması için bir fırsat olarak görülür.

HIDIRELLEZ NASIL KUTLANIR?

Kutlamaları genellikle açık havada yapılır ve insanlar geleneksel kıyafetler giyerler, oyunlar oynarlar, şarkılar söylerler ve dans ederler.

Ayrıca, ateş yakma, dileklerin yazılı olduğu kağıtları suya bırakma, baharın gelişini sembolize eden yeşil dallarla süsleme gibi geleneksel ritüeller de gerçekleştirilir.

HIDIRELLEZ'İ KİM KUTLAR?

Hıdırellez, Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve diğer Türk dünyası ülkelerinde kutlanan bir bayramdır.

Bu nedenle, Türk kültürüne sahip olan bu ülkelerde yaşayan insanlar Hıdırellez'i kutlarlar.

Bununla birlikte, bazı Ortadoğu ve Asya ülkelerinde de Hıdırellez kutlamaları yapılmaktadır. Hıdırellez, Müslüman olmayan Türk toplulukları arasında da kutlanır ve bazı yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşları tarafından da kutlanmaktadır.

HIDIRELLEZ DİNİ BİR BAYRAM MI?

Hıdırellez'in İslam dünyasında bir karşılığı yoktur. Müslümanların sadece iki tane dini bayramı var. Ramazan ve Kurban bayramları. Diğer bayramları ise kutlamazlar.