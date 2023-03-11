HÜDA PAR destekleyeceği adayı açıkladı

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda katılıp katılmayacağının kararlaştırılacağı kritik toplantı Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun başkanlığında düzenlendi. Zekeriya Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, ittifak çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ve partisinin yapacağı toplantı sonrası saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracaklarını açıklamıştı.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda katılıp katılmayacağının kararlaştırılacağı kritik toplantı saat 15.00'te sona erdi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Yapıcıoğlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.