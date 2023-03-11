HÜDA PAR'ın kurucusu kimdir? Mehmet Hüseyin Yılmaz kim, nerelidir? Soruları Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs seçimlerinde destekleme kararı almalarından sonra merakla sorulmaya başladı.

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamada, Cumhur İttifakı'nın adayına destek verileceği belirtildi. Açıklamanın ardından parti bir anda ülke gündemine oturdu. Partinin adını yeni duyanlar ise, HÜDA PAR'ın kurucusu kimdir? Mehmet Hüseyin Yılmaz kim, nerelidir? sorularının cevaplarını merakla soruyor.

HÜDA PAR'ın kurucusu kimdir?

HÜDA PAR Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde taban bulmuş Müslüman Kürt toplumu tarafından kurulmuş muhafazakar bir partidir. Hür Dava Partisi, 19 Aralık 2012 tarihinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "HÜDA PAR" şeklindedir.

Simgesi açık vaziyette bir kitap ve sayfaları arasından doğmakta olan güneştir. Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'dur.

HÜDA PAR 2013 yılında resmileşen ve çoğunlukla Güneydoğu ile Doğu Anadolu bölgelerinde tabanı mevcut olan siyasi partidir.

Kurucu Genel Başkanı Mehmet Hüseyin Yılmaz'dan sonra 1. ve 2. Olağan Kongre sonucunda Genel Başkanlığa Zekeriya Yapıcıoğlu gelmiş ve 21 Mayıs 2018'de bu görevden istifa etmiştir.

3. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa İshak Sağlam seçilmiş ve 7 Ekim 2018 tarihinden, 2 Haziran 2021 yılına kadar bu görevi yürütmüştür.

2 Haziran 2021 tarihinde yapılan Hür Dava Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nde partinin Genel Başkanlığına Zekeriya Yapıcıoğlu seçilmiştir.

HÜDA PAR 19 Aralık 2012'de kuruldu 2014 yılında ilk seçimlere katıldı.

HÜDA PAR'ın şu ana kadarki başkanları ve tarihleri şöyle:

Mehmet Hüseyin Yılmaz 2012-2013

Zekeriya Yapıcıoğlu 2013-2018

Mehmet Yavuz (vekil) 2018

İshak Sağlam 2018-2021

Zekeriya Yapıcıoğlu 2021- Günümüz Devam

HÜDA PAR OYLARI NE KADAR?

Hüda Par 2014 yerel seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu'da aldığı oy oranı şöyle olmuştu:

Ağrı'da %1.37,

Batman'da %7.80,

Bingöl'de %3.06,

Bitlis'te %5.58,

Diyarbakır'da %4.77,

Mardin'de %2.00,

Muş'ta %1.46,

Siirt'te %1.16,

Şırnak'ta %2.32 ve

Van'da %0.65 oldu.

Mehmet Hüseyin Yılmaz kim, nerelidir?

Hüseyin Yılmaz, 1967 yılında Diyarbakır'da doğdu. İlk, orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı.

1989 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Hür Dava Partisi kurucuları arasında yer alan Av. Hüseyin Yılmaz, 30 Haziran 2013 tarihine kadar Hür Dava Partisi'nin Genel Başkanlığını yaptı.

Partisinin 4'üncü Olağan Kongresinde Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilen Yılmaz, daha sonra Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun yaptığı görevlendirme ile Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine geldi. Avukat Hüseyin Yılmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.