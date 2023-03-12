İlber Ortaylı'nın "Türkçe ezan" yanılgısı

CHP'nin ezanı aslından koparıp Türkçe okuttuğu tarihi bir gerçek olarak önümüzde dururken, ezanın aslına döndürülmesini sağlayan Adnan Menderes ve arkadaşlarının bu konudaki tarihi hizmetlerine gölge düşüren açıklamalar geldi. Tarihçi İlber Ortaylı, ezanın aslına döndürülmesi için verilen kanun teklifinin CHP'nin olduğunu ileri sürdü; Tarihçi Erhan Afyoncu ise işin aslını tek tek anlattı. Afyoncu, ezanı aslına döndüren imzaların Demokrat Partili hangi vekiller tarafından atıldığını da tek tek yazdı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Arapça ezan teklifini CHP'nin verdiğini söyleyen İlber Ortaylı'ya yanıt Erhan Afyoncu'dan geldi. Afyoncu, teklifi CHP'nin değil Demokrat Parti'nin verdiğini belirtti.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Baro Tv'de katıldığı bir programda Türkçe ezan çıkışıyla gündeme oturmuştu.

İlber Ortaylı konuşmasında Türkçe ezandan Arapça ezana dönülmesi kanun teklifini CHP'nin verdiğini söyledi.

Tartışmalara yol açan konuyla ilgili İlber Ortaylı şu ifadeleri kullandı:

Türkçe ezandan tekrar Arapça ezana dönülmesi için verilen kanun teklifi, Demokrat Parti’nin değil CHP’nindir. Öbürü onu devam ettirmiştir

Arapça ezana geri dönülmesine karşı çıkanlarında bulunduğunu söyleyen Ortaylı, Demokrat Parti'de Celal Bayar'ın karşı çıktığını belirtti.

ERHAN AFYONCU CEVAP VERDİ

İlber Ortaylı'nın gündeme oturan açıklamalarına bir diğer tarihçi Erhan afyoncu yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Afyoncu, dönemin gazete küpürleriyle iddiaları cevaplandırdı.

Afyoncu, İlber Ortaylı'nın aksine Arapça ezan okunma yasağının kaldırılmasıyla ilgili kanun teklifini CHP'nin değil Demokrat Parti'nin verdiğini söyledi.

O dönem yaşanan olayları tarihleriyle açıklayan Erhan Afyoncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

31 Mayıs 1950'de Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan, 2 Haziran 1950'de Kayseri Milletvekili İsmail Berkok ve 13 arkadaşı, 14 Haziran 1950'de Başbakan Adnan Menderes hükümetince TBMM'ye bu konuda çeşitli kanun teklifleri sunuldu.

Türkçe ezan meselesi 16 Haziran 1950'de Meclis gündemine geldi. TBMM'de oturum başkanlığı yapan Hulusi Demirel, tasarının Meclis'te gündeme alınmasını da, ivedilikle görüşülmesini de ayrı ayrı oylattı. CHP'liler de tasarının gündeme alınmasını desteklediler.

"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINDA KURBANLAR KESİLDİ"

Tasarıyla ilgili konuşan bazı CHP'lilerin ezanın Türkçe okunmasının daha doğru olduğunu ancak bunun politik bir malzeme yapılmasının yanlış olduğunu söylediklerini belirten Afyoncu şöyle devam etti:

Tasarının kabul edilmesine kimse karşı çıkmadı. Ceza Kanunu'nun 526. maddesinde gerekli değişiklikler yapılmasıyla Ramazan arifesinde ezanın Arapça okunması serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı Arapça ezan ve kametin serbest olduğu haberini radyo ve ajansta yayınlandı. Ramazan ayında minarelerden yükselen ezanlar büyük bir sevinçle karşılandı. Sabah ezanlarını dinlemek için camilerin etrafında toplanan halktan secdeye kapanıp yeri öpenler oldu.

Türkiye'nin her tarafında kurbanlar kesildi. Hükümete ve Millet Meclisi'ne tebrik ve teşekkür telgrafları gönderildi. Rahmetli Adnan Menderes, ezanı asli diline döndürdüğü için ölümünden sonra da halk tarafından unutulmadı. O dönemi yaşayan insanlar. Menderes'i her zaman büyük bir minnet ve şükranla andılar.