İran ile Küba arasında 6 yeni anlaşma

İran Cumhurbaşkanı Reisi Küba'yı ziyaret etti, iki ülke arasında 6 alanda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, resmi ziyarette bulunduğu Küba'da yapılan toplantıların ardından iki ülke arasında 6 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Reisi'yi Devrim Sarayı bahçesinde devlet töreniyle karşıladı.

İki lider, daha sonra Kübalı ve İranlı iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilen "İran-Küba Ekonomik Forumuna" katıldı.

Devrim Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla 6 işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmaların içeriğinin hükümetler arası kapsamlı işbirliği, Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişareler, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, taşınabilir bilgi ve hizmetler olduğu duyuruldu.

Taraflar arasındaki görüşmelerde, Adalet Bakanlıkları arasında da gümrük meselelerine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Canel, iki ülke arasındaki birlik ve işbirliğine dikkati çekerek, Küba ve İran'ın tek taraflı yaptırımları reddetmede hemfikir olduğunu ve ticari ilişkilerin daha da genişleyeceğini belirtti.

Reisi de Venezuela, Nikaragua ve Küba ziyaretlerini hatırlatarak, ABD'nin tek taraflı uygulamalarına karşı 3 Latin Amerika ülkesiyle kurulan ilişkilerin "stratejik" olduğunu söyledi.

Canel ile Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'ni de ziyaret eden Reisi, yetkililerden merkezdeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Reisi, biyoteknoloji alanının iki ülke arasındaki işbirliğinde örnek teşkil ettiğini, enerji, madencilik ve teknoloji gibi sektörleri de genişletmek istediklerini vurguladı.

Küba Devlet Başkanı Canel, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda ise iki ülke arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve işbirliğinin altını çizdi: "Görüşmelerde harika siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi vurguladık. Biyoteknoloji, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme hususunda stratejik fırsatlardan birisini sunuyor. Enerji, gıda ve sağlık alanlarındaki potansiyele dayalı olarak ekonomik ve ticari işbirliği bağlarını derinleştirme ve çeşitlendirmeyi teyit ediyoruz."