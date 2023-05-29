Irkçı Wilders seçim sonuçlarından rahatsız

Hollanda'nın aşırı sağcı poltikacısı Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda seçim zaferini ilan etmesinden sonra ülkesinde yaşayan Türkleri hedef alarak, "Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy verenler Türkiye'ye taşınır" diye yazdı.

İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler eden Türk düşmanı ırkçı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerin ardından Twitter hesabı üzerinden skandal paylaşımlarda bulundu.

Özgürlük Partisi'nin lideri olan Wilders, Hollanda'da yaşayan gurbetçilerin Erdoğan'a oy vermesini eleştirdi.

Wilders, "Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!" ifadesini kullandı.

Bu tweet'inin dışında bir de fotoğraflı bir mesaj paylaşan ve Türkiye'nin battığını ima eden Wilders, "Bye Bye Türkiye" diye yazdı.