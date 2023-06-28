İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu.



Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki Ertuğrul Gazi Camisi'ne gelen yüzlerce Müslüman, camide yer kalmayınca bahçesini doldurdu.

Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, ibadethaneler etrafında güvenlik önlemleri alındı.

Bayram hutbesinde Müslümanların görev ve sorumlulukları ile kurban kesiminde önem verilmesi gereken hususlar anlatıldı ve bayram namazı kılındı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, dünyada barış ve istikrarın yerleşmesi için dua edildi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, ülke halkının bayramını kutladı.

Ülkede Kurban Bayramı dolayısıyla 28-30 Haziran tatil ilan edildi.

Azerbaycan

Başkent Bakü'de camileri dolduran halk, bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin ve İslam aleminin huzur ve refahı için dualar edildi.

Bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Özbekistan

Başkent Taşkent’te camiler sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlarla doldu. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen, üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği, Taşkent'teki Hazreti İmam Külliyesi'nde de bayram namazı kılındı. Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Dini bayramlarda "Fatiha okuma" ve "gelin görme" ziyaretleri yapılıyor

Özbeklerde dini bayramlarda "Fatiha suresi" okuma ve "gelin görme" adetleri yaşatılıyor. Buna göre, bayram öncesi cenazesi olan ailelere taziye, evlendikten sonra ilk bayramını kutlayan çiftlere de "gelin görme" ziyaretleri yapılıyor.

"Gelin görme" adetine göre yeni gelin olan kızlar, bayram günlerinde ziyaretçiler için sofra kuruyor. Sofrayı kendi elleriyle hazırladıkları yemek ve tatlılarla donatan Özbek gelinler, eve gelenleri başlarının üzerine attıkları beyaz yazma ile karşılıyor.

Özbek gelinler, gelen misafirleri başlarının üzerindeki beyaz yazmanın iki ucundan tutarak yüzlerini gösterecek şekilde yukarı kaldırıyor ve eğilerek üç kez selamlıyor. Gelen misafirler de geline "Çok yaşa", "Mutluluğun daim olsun", "Allah bir yastıkta kocatsın" gibi dileklerde bulunuyor.

Özbeklerde dini bayramlarda ayrıca "Fatiha suresi" okuma adeti de öne çıkıyor. Buna göre Özbek aileler, yakınlarından birinin vefatından sonraki ilk Ramazan ve Kurban bayramlarında evlerinde sofra kuruyor.

Cenaze evini bayramda bir kez daha ziyaret edenler, sofraya oturup ev sahibine taziyelerini bildiriyor ve hayatını kaybeden kişinin ruhuna Fatiha okuyor. Ev sahibi de gelen ziyaretçilere Özbek pilavı ikram ediyor.

Almanya

Sabahın erken saatlerinden itibaren Berlin'deki Şehitlik Camisi ile Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınan namazın ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök cemaatle bayramlaştı.

Almanya'daki Türkler başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik eden Büyükelçi Şen, bayramı huzur içerisinde geleneklere uygun olarak yaşamanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara ise verdiği vaazda, "Bayramlar gönül alma, kırgınlıkları onararak kardeşliğimizi diri tutma günleridir. Bizler, bayram vesilesiyle unuttuğumuz bazı değerleri tekrar hatırlar akrabalık, komşuluk ve kardeşlik duygularımızı geliştiririz." ifadesini kullandı.

Kara, özellikle Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri için de özel bir kurban bağış kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Başbakan Scholz de Twitter'dan bayram mesajı paylaştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Twitter'dan Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Olaf Scholz, Almanca, Türkçe ve Arapça yaptığı paylaşımda, "Tüm Müslümanlara mübarek ve huzurlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Salgından bu yana ilk kez Mekke'de hac görevini yerine getirmenin normal şekilde mümkün olması, birçok kişi için özel bir mutluluk kaynağıdır. Hayırlı Bayramlar." sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Faeser ise "Almanya'daki pek çok Müslüman bugün aileleriyle birlikte en önemli İslami bayramı kutlamak için bir araya geliyor. Bayramınız mübarek olsun." paylaşımında bulundu.

Japonya

Japonya'da Müslümanlar, Kurban Bayramı için başkentteki Tokyo Camisi'ni doldurdu.

Cemaat, hem cami içinde hem de avluda saf tuttu, kadınlara yönelik ayrı bölüm oluşturuldu.

Bayram namazı, Tokyo Camisi İmam Hatibi Kurra Hafız Muhammet Rıfat Çınar tarafından kıldırıldı.

Çınar, hutbesinde, Kurban Bayramı'nın, Müslüman milletler arasında oluşturduğu kardeşliğe vurgu yaptı.