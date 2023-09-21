İsrail aynı gün 6 Filistinli genci katletti

İsrail, işgal ve abluka altında tuttuğu Filistin topraklarında saldırılarına devam ediyor.

19 Eylül günü İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Gazze'de düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre İsrail dün Batı Şeria'daki Cenin ve Eriha ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenledi.

Cenin kentine ve mülteci kampına dün akşam saatlerinde düzenlenen baskın sırasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinli öldürüldü. Batı Şeria'daki Eriha'da bulunan Akbe mülteci kampında düzenlenen baskında ve Gazze Şeridi sınırında açılan ateşte de birer Filistinli can verdi.

Dün İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin isimleri şu şekilde:

- Yusuf Salim Rıdvan (25 yaşında - Gazze Şeridi / Han Yunus)

- Mahmud Ali Nafi Saidi (23 yaşında - Cenin)

- Mahmud Halid Araravi (24 yaşında - Cenin)

- Rafet Ömer Hamayise (22 yaşında - Cenin)

- Ata Yasir Ata Musa (29 yaşında - Cenin)

- Darğam el-Ahras (19 yaşında - Eriha)

Öldürülen son isimlerle beraber İsrail'in bu yıl Filistin'deki saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 238'e ulaşmış oldu.