İsrail'e dünyadan tepkiler çığ gibi

İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması dünyada büyük bir tepki topladı.

Türkiye, Katar, Mısır, İran ve Birleşmiş Milletler'den gelen tepkilerde İsrail sert bir şekilde kınandı.

İşte dünyadan gelen tepkiler:

RUSYA VE BAE BMGK'YI ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail'in insanlık dışı sadırısı sonrası Rusya ve BAE, Birleşmiş Milleler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. BMGK, bir önceki toplantısında Rusya'nın ateşkes tasarısını reddetmişti.

TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in hastane saldırısına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması: Bugün Gazze'de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarını da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz.

Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk onunde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır.

TBMM'DEN ORTAK BİLDİRİYLE KINAMA

TBMM'de grubu bulunan bütün partilerin ortak imzasıyla İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı kınandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısıyla ilgili bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNFPA, yüzlerce insanın ölümüne neden olan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Siviller ve sivil altyapıları yönelik saldırıların sonlandırılması gerektiğinin altı çizilen mesajda, "Sağlık tesisleri hiçbir zaman hedef olmamalıdır." vurgusu yapıldı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KINAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı güçlü şekilde kınadı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, "İlk haberler yüzlerce ölü ve yaralı olduğuna işaret ediyor. Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tahliye talebinin (İsrail tarafından yapılan) geri alınmasını talep ettiklerini kaydetti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'DAN KINAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Tatar, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi hedef alan saldırısını değerlendirdi.

Gazze'deki üzücü hastane saldırısını haberlerden öğrendiğini belirten Tatar, "İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarını endişe ile izliyorum. Bu saldırılar kabul edilemez. Hastaneye yapılan saldırıyı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

UNICEF'TEN İSRAİL'E KINAMA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, acil ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin mesaj paylaştı.

Mesajda, "UNICEF, yüzlerce sivilin ölümüne yol açan Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Çocuklar, siviller ve onların kullandığı altyapıların korunması çağrısı yapılan mesajda, "Acilen ateşkes ve insani yardım erişimine ihtiyacımız var." vurgusunda bulunuldu.

KATAR'DAN SERT KINAMA

Katar, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasını kınayarak, saldırıyı "vahşice bir katliam" olarak nitelendirdi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hastane saldırısı, "vahşice bir katliam, sivillere karşı işlenen çirkin bir suç ve uluslararası hukukun ihlali" olarak nitelendirildi.

Uluslararası toplumun Filistinlilere karşı işlenen, insanlığa karşı suçlara, kimi zaman sessiz kalarak, kimi zaman seçici davranarak "suç ortaklığı" yaptığı ifade edilen açıklamada, bunun daha fazla şiddet ve istikrarsızlık ortamına yol açacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hastane, okul ve yerleşim yerlerini de kapsayacak şekilde genişlemesi, tehlikeli bir tırmanış" olarak değerlendirilerek, bunların bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından vahim sonuçları olabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan "üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi ve İsrail'i sivillere karşı daha fazla suç işlemekten caydırması" istendi.

ÜRDÜN'NDEN KINAMA

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "şiddetle" kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısına tepki gösterildi.

Saldırının sert bir şekilde kınandığı açıklamada, Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması ve savaşın derhal sona ermesinin talep edildiği kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN KINAMA

Suudi Arabistan, İsrail'in abluka altındaki Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalayarak işlediği "menfur suçu" en güçlü ifadelerle kınadığını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olan "vahşi saldırısının" tamamen reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in tüm uluslararası çağrılara rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesinin ve Gazze'deki hastaneyi bombalayarak işlediği "menfur suçun" en güçlü ifadelerle kınandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının uluslararası toplumu, İsrail söz konusu olduğunda uygulanan çifte standarttan vazgeçmeye zorladığı aktarılan açıklamada, Gazze'de mahsur kalan sivillere gıda ve ilaç ulaştırılması için güvenli koridorların açılması gerektiği vurgulandı.

ARAP BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebul Gayt, X sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada yaptı.

İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayan Ebul Gayt, paylaşımında "Hangi akıl hastası, savunmasız insanların olduğu bir hastaneyi kasten bombalar?" ifadesine yer verdi.

"Arap kurumlarının savaş suçlarını belgelediğini ve suçluların yaptıkları yanına kar kalmayacağını" vurgulayan Ebul Gayt, "Batı bu trajediyi derhal durdurmalı." ifadesini kullandı.

AFRİKA BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

Afrika Birliği (AfB), İsrail'in abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınayarak, bunun insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalayarak yüzlerce insanın can vermesine neden olduğunu belirtti.

Muhammed, "Uluslararası insan hakları hukuku tarafından güvenli alan olarak kabul edilen bir hastaneyi hedef almak insanlık suçudur." ifadesini kullandı.

Musa Faki Muhammed, uluslararası topluma, İsrail'e karşı derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

İRAN'DAN SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in hastane saldırısını "vahşi bir savaş suçu" ve "soykırım" olarak nitelendiren Kenani, İsrail'in uluslararası hukukun ilke ve kurallarına en ufak bir bağlılığının olmadığını bir kez daha dünyaya ilan ettiğini belirtti.

İran'ın saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını aktaran Kenani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası toplumdan, Gazze'de işlenen savaş suçunun boyutlarının hızla araştırılması ve olayın sorumlusu İsrailli yetkililerin yargılanması konusunda, sorumluluğunu yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.

FRANSA'DAN İSİM VERMEDEN KINAMA

Fransa, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa, Gazze şehrinde çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği el-Ehli Hastanesine yönelik saldırıyı sert şekilde kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, tüm tarafların insani hukuka riayet etmesi gerektiği belirtildi.

Uluslararası insani hukukun, sivillerin korunmasını sağlaması gerektiği vurgulanan açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım erişiminin derhal sağlanması çağrısında bulunuldu.

FİLİSTİN'DE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

Filistin haber ajansı WAFA'da Abbas'ın açıklamasına yer verildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırı nedeniyle 3 gün yas ilan ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.