İsrail'in Ankara Büyükelçisi ülkesine geri döndü

İsrail, Gazze'deki hastane saldırısından sonra protesto gösterilerinin arttığı Türkiye, Mısır, Bahreyn gibi ülkelerdeki büyükelçiliklerindeki personeli geri çağırdı. Bu kapsamda Türkiye'deki büyükelçi de ülkesine geri döndü.

Gazze'ye kara harekatına hazırlanan İsrail, Türkiye dahil bölge ülkelerdeki tüm büyükelçi ve diplomatlarını geri çekme kararı almasının ardından İsrail'in Ankara'daki büyükelçisi Irıt Lillian diğer İsrailli diplomatlar ile birlikte Türkiye'den ayrıldı. İsrail Büyükelçiliği konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, hafta başında Gazze'deki çatışmalar nedeniyle öfkeli kişilerin İsraillileri hedef alabileceği endişelerini gerekçe göstererek Türkiye'ye seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

Aylar önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunan isim, apar topar Türkiye'den ayrıldıBüyükelçi Lillian, 27 Aralık 2022'de Külliye'deki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunmuştu.

TÜRKİYE'DEKİ İSRAİLLİLER ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Konsey, Türkiye'deki İsrail vatandaşlarına da mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etme çağrısında bulunmuştu. Uyarının ardından İsrail havayolu şirketleri, Türkiye'den ayrılmak isteyen İsrailliler için İstanbul'dan çarşamba günü geç saatlerde uçuşlar düzenledi.