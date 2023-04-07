İsrail'in saldırılarına sert tepkiler

israil, Mescid-i Aksa'daki saldırılarında sonra Gazze'ye ve sonrasında da Lübnan'a saldırılar başlattı.

Gece boyunca savaş uçakları Gazze ve Lübnan'a saldırılar düzenledi.

Saldırıların bilançosuyla ilgili henüz açıklama gelmezken, Hizbullah ve Hamas da İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam ediyor.

Öte yandan saldırılara Türkiye'den sert tepkiler yükseliyor.

İşte Türkiye'den saldırılara tepki verenler:

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN

"İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz.

İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir.

Filistin halkının yanındayız.

Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek.

Bu zulüm elbet bitecek!"

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Netanyahu yönetimi, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıya tepki gösterdi.

Çelik, "Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır" dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir. Netenyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir...

Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." açıklamasında bulundu.

SELÇUK BAYRAKTAR

SİHA uzmanı Selçuk Bayraktar da İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Bayraktar'ın tepki mesajı şöyle:

Zalim İsrail, bu Ramazan ayında da ezberini bozmadı.

Ancak şüphesiz; Hak kuvvetin fevkîndedir.

Ve dünyada haklıların değil güçlülerin adaleti hüküm sürdükçe bu zulüm malesef son bulmayacak.

Bir yerde yangın varken, bir başka yerde huzur olmayacak.

Ve adalet; zalimler değil, zulme şahitlik edenler dönüşünce hakim olacak.

Bu yüzden karar bizim...

Bugün bizlerin ektikleri, yarın çocuklarımızın nasıl bir dünyada hasat biçeceğini belirleyecek...

Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!