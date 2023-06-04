İsrail şiddetinin son kurbanı 2 yaşındaki bebek

İsrail güçlerinin, başından vurarak ağır şekilde yaraladığı 2 yaşındaki Muhammed'in babası Heysem et-Temimi, oğlunun işgal topraklarındaki İsrail şiddetinin son kurbanlarından biri olduğunu söyledi.

Filistinli bebek ile babası, 1 Haziran Perşembe günü işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde İsrail kurşunlarının hedefi oldu.

Henüz 2 yaşındaki bir bebeği başından vurarak ağır şekilde yaralayan İsrail ordusu, olaydan bir gün sonra yaptığı açıklamada "Filistinli bebek için üzgün olduklarını" ifade etmekle yetindi.

Filistinli baba Heysem et-Temimi, oğlunun tedavi gördüğü Ramallah'taki El-İstişari Hastanesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İsrail, birkaç dakika içinde hayatımızı altüst etti"

Temimi, "İsrail ordusu, kasabanın girişinde bir askeri kontrol noktası kuruyor ve genellikle burada çatışmalar çıkıyor. Evim askeri kontrol noktasına yakın olduğu için bu durumlarla karşılaşıyordum ve hayatımı normal seyrinde sürdürüyordum." dedi.

İsrail güçlerinin evini kasten hedef aldığını belirten Temimi, "Görünen o ki evimin yakınında o an fark edemediğim bir pusu kurulmuş. Çünkü yaralandıktan sonra evimin çevresinden askeri kontrol noktasına doğru ilerleyen askerleri gördüm. İsrail, birkaç dakika içinde hayatımızı altüst etti." diye konuştu.

Temimi, şöyle devam etti:

"Filistinli silahlı bazı kişilerin Yahudi yerleşim birimi yönüne ateş açtığı ve İsrail ordusunun buna misilleme yaptığı yönündeki iddialar doğru değil. Öncesinde herhangi bir silah sesi duymadık. İlk olarak İsrail askerleri evime ateş açtı. Bir akrabamızı ziyaret etmek için evden çıkıp aracımıza bindiğimiz sırada üzerimize ateş açıldı ve bu olay yaşandı. Aracı ters istikamete sürmeye çalıştım ancak ikinci kez ateş açıldı."

Temimi, başlangıçta yaralandığını anlamadığını ancak arka tarafına döndüğünde bebeğini yaralı bir şekilde arka koltuğa uzanmış halde görünce büyük şok yaşadığını dile getirdi.

Saldırıda aracın camlarının kırıldığını aktaran Temimi, "Oğlumun yaralandığını görünce hızlıca komşularımın yanına götürdüm. Kasabadan çıkmak isterken önce askerler engel oldu, daha sonra ambulans çağırıldı." şeklinde konuştu.

Filistinli bebek, kafasındaki kurşunun çıkarılması için ileride bir operasyon geçirecek

Oğlunun hayati tehlikeyi atlattığını aktaran Filistinli baba, ancak küçük Muhammed'in sağlık durumunun değerlendirileceğini ve kafasının içindeki kurşunun çıkarılması için ileride bir operasyon geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Temimi, "Muhammed'in sağlığına kavuşmasını istiyorum. Allah korusun oğlumun yokluğunu hiçbir şey telafi edemez. O benim her zaman yol arkadaşım. Daha çok küçük olmasına rağmen güler yüzlü, tatlı ve herkes tarafından sevilen bir bebek." dedi.

Henüz İsrail ordusuna karşı bir dava açmadığını kaydeden Temimi, "İşgal güçlerinin, bu tür meselelerle nasıl başa çıktığını biliyoruz. Orduyu koruyan bir güç var. Oğlum da işgal altındaki topraklarda yeni bir kurban." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail askerleri, 1 Haziran akşamı, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf’a ateş eden Filistinlileri bulmak gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası da omzundan yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Filistinli silahlı bazı kişilerin Nebi Salih beldesi yakınındaki Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf yönüne ateş açtığı, çevredeki İsrail askerlerinin de bu Filistinlilere ateşle karşılık verdiği" ifade edilmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da yaptığı açıklamada, bebeğin kalbinin, yapılan müdahalenin ardından yeniden atmaya başladığını ancak durumunun ciddiyetini koruduğunu ve Sheba Tel HaShomer Hastanesi'ne nakledildiğini duyurmuştu.