İstanbul'da kritik zirve - CANLI TAKİP

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İstanbul'da kritik bir zirve daha gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Vahdettin Köşkü'nde törenle karşıladı. Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz'da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

DÜNYANIN GÖZÜ BU GÖRÜŞMEDE

11-12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi Erdoğan ve Zelenski'nin İstanbul'da bir araya gelmesi dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, 17 Temmuz'da bitecek olan Karadeniz Tahıl Anlaşması ve Rusya-Ukrayna savaşını ele alınacak.

KARŞILAMADA SÜRPRİZ İSİM

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

ZELENSKIY'DEN İLK AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de yoğun bir günü geride bıraktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO zirvesini, güvenlik garantilerini, tahıl anlaşmasını, Ukrayna'nın yeniden inşasını ve şirketlerimiz arasındaki savunma anlaşmalarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN KIRIM LİDERLERİNDEN KIRIMOĞLU İLE GÖRÜŞME

Öte yandan İstanbul'daki görüşmeden birkaç saat önce, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Kırım toplum liderlerinden Mustafa Kırımoğlu ile bir araya geldi.

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