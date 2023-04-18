İsveç devlet kurumlarında PKK bayrakları

NATO üyeliği onay sürecinde olan İsveç bir skandala daha imza attı. İsveç'in Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne terör örgütü PKK bayrakları asıldı.

Terör örgütüne desteğini gizlemeyen İsveç bir kez daha gündemde.

Göteborg şehrindeki devlet kurumları önüne PKK bayrakları asıldı.

İsveç ne teröre desteğini kesti ne de İslam karşıtlığıyla mücadele etti.

Hiçbir taahhüdünü yerine getirmedi. NATO'ya üyelik sürecinde somut adımlar atması beklenirken, sergilediği tutumla Finlandiya'nın gerisinde kaldı.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay süreci başlatılırken, İsveç için henüz karar alınmadı.