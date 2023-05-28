İsviçre'de Türk Kültür Festivali

İsviçre'nin Zürih kentinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Kültür Festivali'ne, ülkede yaşayan Türkler yoğun ilgi gösteriyor.

İsviçre Türk Diyanet Vakfının Zürih'in Dielsdorf bölgesinde düzenlediği festivalin ilk gününde mehteran gösterisi, Hacivat ile Karagöz oyunu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) katkılarıyla TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın gösterisi ve halk oyunları gösterileri ile ziyaretçiler keyifli anlar yaşadı.

Festival alanına yöresel yemek ile alışveriş yerlerinin yanı sıra çay bahçesi, mescit ve çocuklar için oyun alanları kuruldu. Alanda Türk kültürünü yansıtan geleneksel Türk yemeklerinin yer aldığı stantlar da açıldı.

"Bu yıl katılımcı sayısı 40 bini geçecek gibi gözüküyor"

Festivale katılan Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Hasan Emre Uygun, geçen yıl da bu festivale katıldığını hatırlattı.

Uygun, "Burada gerçekten muhteşem bir emek var, kusursuz bir organizasyon. Bunu düzenlemek kolay değil. Geçen sene 30 bin katılımcı olmuştu. Bugün çok kalabalık, muhtemelen bu yıl katılımcı sayısı 40 bini geçecek gibi gözüküyor. Çok renkli ve Türk toplumunu bir araya getirmek çok önemli. 7'den 70'e herkesin bir araya gelip, vakit geçirebileceği bir ortamdayız." dedi.

Festival yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.