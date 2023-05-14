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İttifakların oylarında son durum CANLI YAYIN

Açılan sandık yüzde 10 sandık sayısına göre Cumhur İttifakı yüzde 62, Millet İttifakı yüzde 25, Emek İttifakı yüzde 8 oy oranına sahip görünüyor.

Gündem 14.05.2023, 19:36 14.05.2023, 19:41
İttifakların oylarında son durum CANLI YAYIN

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimlerinin sonuçları gelmeye başladı.

Saat 18.30 itibariyle seçim yasakları kalktığı gibi sonuçlar gelmeye başladı. 

Açılan sandık yüzde 10 sandık sayısına göre Cumhur İttifakı yüzde 62, Millet İttifakı yüzde 25, Emek İttifakı yüzde 8 oy oranına sahip görünüyor.

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