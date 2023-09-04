Jandarma Bölge Komutanlıklarının neden kapatılıdğı son günlerde merakla soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir hafta önce imzalanan kararnameyle Türkiye'de bir dönem kapandı. Kararnameyle, artık Türkiye'de Jandarma Bölge Komutanlıkları uygulaması sona erdi. En son, Diyarbakır, Şırnak, Erzurum, Tunceli, Adana ve Giresun'da bulunan Jandarma Genel Komutanlıklarına atama yapılması bekleniyordu ancak atama yapılmadı. Böylece bu komutanlıkların görevi de sona erdi. Peki, bu karar neden alındı, Jandarma Bölge Komutanlıkları neden kapatıldı?

JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIKLARI NEDEN KAPATILDI?

Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Erzurum, Adana ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlıkları’na da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanının imzaladığı kararname ile atama yapılmadı ve Türkiye'de Jandarma Bölge Komutanlıkları dönemi kapanmış oldu.

PKK terör örgütüyle sahada aktif mücadele edilen Diyarbakır Bölge Komutanlığı, Şanlıurfa, Mardin ve Batman illerinden sorumluydu. Şırnak Bölge Komutanlığı da Hakkâri ve Van'ın bir kısmını içine alarak geniş bir sahada asayişi sağlamakla yükümlüydü. Tunceli ve Erzurum bölge komutanlıkları terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz'e açılım faaliyetlerini engellemek ve tıkama göreviyle teröristlerin bu bölgeye geçişlerini önlemekle görevliydi.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı da Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kırsalını içine alan Toros ve Amanos dağları, Nurhak, Engizek Dağlarındaki terörist faaliyetlerin engellenmesi görevini icra ediyordu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı ise Gümüşhane, Ordu, Amasya ve Trabzon bölgelerinde PKK'lı teröristlerin Karadeniz açılımı adı altında bu bölgeye sızmalarının önünü kesmek için sahada aktif faaliyet yürütüyordu.

GEREKÇE, TERÖRLE MÜCADELEDEN SONUÇ ALINMASI

Bölge Komutanlıklarının kapatılmasında, PKK terör örgütüyle mücadelede etkili sonuç alınmasının sebep olduğu belirtildi. 2023 yılı itibariyle Türkiye sınırları içinde PKK'lı terörist sayısının 120'lerde olduğu ve bunların da ağırlıklı olarak Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Hakkâri kırsalında yer aldıkları kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi’nin tamamı ile Akdeniz kırsalını içine alan Amanos-Toros-Engizek-Nurhak dağlarında an itibariyle terörist kalmadığı, bu nedenle bölge komutanlıklarının ihtiyaç olmaktan çıktığı için kapatılmalarına karar verildiği bildirildi.

JÖH TABURLARI İL JANDARMA BÜNYESİNDE OLACAK

Bölge Komutanlıklarında konuşlu bulunan PKK terör örgütüyle mücadelenin ana omurgasını oluşturan Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlıklarının da İl jandarma Komutanlıkları bünyesinde görev alacakları bildirildi. Diyarbakır'daki Roketler, Şırnak'taki Meteler, Tunceli'deki Şahinler, Erzurum'daki Çelikler, Giresun'daki Doğanlar ve Adana'daki Korkutlar-Arslanlar adlı JÖH Taburlarının bundan böyle İl Jandarma'ya bağlı olacağı öğrenildi.

YERLEŞKELER DE İL JANDARMA BÜNYESİNDE

6 ildeki bölge komutanlıklarının bulunduğu teknik takip yapılan, istihbarat faaliyeti yürütülen istihkâm ve muhaberelerin yoğun olduğu, İHA ve SİHA'ların izlendiği karargâh, kışla ve yerleşkelerin de İl Jandarma Komutanlığı ek hizmet binası olarak faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.