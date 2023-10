Kabe'de Filistin halkına dua

İslam alemi Filistin için ağlıyor!

Dünyanın birçok yerinde Cuma namazı sonrasında Filistin için dualar edilirken, Mescid-i Aksa'da işgalci terörü yaşandı.

Kabe İmamı Şeyh Üsame Hayat, Mescid-i Haram'da Cuma hutbesi esnasında Filistin halkına dua etti, binlerce kişi de eşlik etti.

Kabe'de edilen Filistin duası:

Allah'ım Mescid-i Aksa'yı koru.

Allah'ım Filistin'deki Müslümanları koru.

Allah'ım, onları önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından koru. Ve onların altlarından suikaste uğramamaları için Senin kudretli huzuruna sığınırız.

Allah'ım, onların yardımcısı, yardımcısı, savunucusu ve kurtarıcısı ol.

Allah'ım, Filistin'deki Müslümanlara onların destekçisi, koruyucusu, savunucusu ve kurtarıcısı olarak yardım et.

Allah'ım, onların destekçisi, koruyucusu, savunucusu ve kurtarıcısı olarak Filistin'deki Müslümanların yanında ol.

Allah'ım, Filistin'deki Müslümanların yanında ol ve onlara merhamet et.

Emotional Dua by Sheikh Usaamah Khayyat regarding Masjid Al Aqsa and Palestine in Masjid Al Haram during the Jummah Khutbah pic.twitter.com/uVzhvcMgtn