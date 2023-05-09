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Kamu işçisinin maaş zammı açıklandı

Kamuda çalışan 700 bin işçiye verilen zam Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Gündem 09.05.2023, 12:23
Kamu işçisinin maaş zammı açıklandı

Tük-İş, Hak-İş ve kamu temsilcileri tarafından yürütülen maaş pazarlığında sona gelindi.

Pazarlıkların sonucunda anlaşılan rakam ise düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi menfaatleri için elinden geleni yaptığını söyledi ve teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda yaptığı açkılamada; 

Refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. 

En düşük kamu işçisinin maaşı 15 bin liraya çıkarıyoruz.

Yüzde 5-6 prim ödemesi yapıyoruz.

Toplantıda açıklama yapan taraflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katkısından dolayı teşekkür etti.

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