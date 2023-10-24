Katar'dan dünyaya İsrail'i engelleme çağrısı

Hamas ve İsrail arasındaki görüşmeleri yürüten, Hamas liderlerini ülkesinde ağırladığı öne sürülen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha'da açıklamalarda bulundu. Ateşkes çağrısı yapan Katar Emiri, "Artık yeter! İsrail'in sınırsız bir şekilde insan öldürmesine yeşil ışık yakılmamalı." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 5 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Dünya Gazze'ye kilitlenirken Hamas ve İsrail arasında orta yolu bulmak isteyen dünya liderleri diplomasi trafiği yönetiyor. Bunlardan biri de Hamas liderlerini ülkesinde ağırladığı öne sürülen Katar Emiri oldu. Hamas'ın bıraktığı rehinelerle ilgili de süreçlerde Katar da yer almıştı.

"YEŞİL IŞIK YAKILAMAZ"

Emir Şeyh Temim, Katar Şura Meclisinin yeni dönem açılış oturumunda konuştu. Şeyh ateşkes çağrısı yaparak, "İsraillilere, Filistinlileri yerinden etmek ve topraklarını kolonileştirmek gibi yasadışı vahşetleri sürdürmeleri için koşulsuz yeşil ışık yakılamaz. Günümüzde İsrail'in silah olarak su, ilaç ve gıdayı kesmesine izin verilmemelidir." dedi.

"Biz barışın savunucusuyuz ve uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi'nin kararlarına bağlıyız. Kan dökülmesini önlemek için Gazze'deki savaşa son verilmesi ve sivilleri askeri çatışmanın sonuçlarından koruma çağrısında bulunuyoruz." diyen Şeyh Temim, nereden gelirse gelsin masum sivilleri tehlikeye atan her harekete karşı olduklarını belirterek, "çifte standardı ve Filistinli çocukların canları önemsizmiş gibi davranılmasını kabul etmediklerini" ifade etti.