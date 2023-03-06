Kılıçdaroğlu adaylığını "masa"ya kabul ettirdi

"Altılı Masa"nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

"Masa"nın üyeleri bugün Saadet Partisi Genel Merkezinde bir araya geldi.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, tam bir yıl önce Altılı Masa olarak kurulan Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerdeki ortak Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı.

Toplantı sonrasında merkez önünde bekleyen kalabalığa seslenen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı bir neticeyi elde ettik. Bugün buraya bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Burada sizi çok fazla tutmak istemiyorum. Bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı duyurmayı bir görev addediyorum.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak kararlaştırdık.

Görevin hayırlı olmasını diliyorum."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMASI

Karamollaoğlu'nun ardından konuşan Kılıçdaroğlu Saadet Partisi önündeki kalabalığa şöyle seslendi:

Kılıçdaroğlu: Parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimiz sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

"Değerli kardeşlerim, sayın genel başkanlarıma hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Yunus Emre, bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'den aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir.

Bizim soframız, barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız.

Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, güçlendirmiş parlementer sisteme geçiş sistemin yol haritası üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı.

Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimiz sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bu mübarek berat kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum.

"Hiç kimse merak etmesin; ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağım, yolumuz açık olsun"

"Sevgili dostlarım, ey güzel halkım. Hiç kimse merak etmesin; ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağım, yolumuz açık olsun"