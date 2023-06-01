Kılıçdaroğlu istifa mı etti sorusu hem milletvekili hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır bir yenilgi alan CHP Genel Başkanının gereğini yapıp yapmayacağını merak eden vatandaşlar tarafından soruluyor. Zira, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında 13 yıl boyunca seçim kaybeden lider olarak tarihe adını yazdıran Kılıçdaroğlu'nun seçim akşamı yaptığı konuşma hiç de istifa mesajı içermiyordu.

KILIÇDAROĞLU İSTİFA MI ETTİ?

Kılıçdaroğlu, partisinin tabanından gelen istifa baskılarına karşın, kendi düşünce dünyasından ve inancından insanlarla doldurduğu MYK ve Parti Mecilisi üyelerinden destek almaya çalışacak.

Alacağı destekle de muhtemelen yeni bir kongreye gidilecek ve güven tazelemesi yapılacak.

MYK ve PM'den hemen önce basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu bir kez daha istifaya niyetinin olmadığını gösterdi.

Kılıçdaroğlu, istifa edecek misiniz? sorusuna:

CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir.

Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.

FATİH PORTAKAL TÜYO VERDİ

Toplantıdan çıkacak kararlar merakla beklenirken, gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa edip etmeyeceğini açıkladı.

Sunduğu haber programında konuşan Fatih Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"CHP yoluna aynen devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bu bilgiyi de size vereyim. Şimdiden perşembe günü neler yaşanacağını öğrenin. Ben de öğrendim. Kemal Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor."