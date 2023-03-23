Kim ne kadar imza topladı, Cumhurbaşkanı aday adayları arasında hangi aday kaç imza toplayabildi, güncel imza toplama durumu nedir? Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza durumlarını öğrenebilmeleri için adaylar ve temsilcilerinin görebileceği bir portal oluşturdu. Adaylar buradan aldıkları imzaları yakından takip edebiliyor. Peki, Kim ne kadar imza topladı? Hangi aday kaç imza topladı?

KİM NE KADAR İMZA TOPLADI?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuru süresi Pazartesi saat 17.00'de sona erdi.

YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti.

Karara göre 11 aday seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

BAŞVURUSU KABUL EDİLEN İSİMLER

Alfabetik sıraya göre bu isimler şöyle: Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal.

HANGİ ADAY KAÇ İMZA ALDI? (22 MART 2023 İTİBARİYLE)

Muharrem İnce: 28235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910

Sinan Oğan: 15573

Doğu Perinçek: 6679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

Tevfik Ahmet Özal: 237

İrfan Uzun: 176

Halil Murat Ünver: 119

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

SON RAKAMLAR

Gelen son bilgilere göre ise Muharrem İnce ile Fatih Erbakan'ın 40 bini aştığı, Doğu Perinçek'in 10 bini aştığı yönünde.