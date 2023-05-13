Kimliksiz oy kullanılır mı? Kimlik olmadan oy kullanmak mümkün mü?

Kimlik oy kullanılır mı veya kimlik olmadan seçim günü sandık başına giderek oy atılabilir mi soruları bu aralar merakla soruluyor.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına oy vermeye giden vatandaşların kafalarındaki soru işaretlerinden biri de yanlarında götürecekleri evraklarla ilgili oluyor. Peki, seçmenin yanında götürmesi gereken evraklar arasında kimlik bulunuyor mu? Yani kimliksiz oy kullanılır mı?

KİMLİKSİZ OY KULLANILIR MI?

Seçim günü sandık başına giderek oy kullanmak isteyen vatandaşların yanlarında mutlaka kimlik bulundurması gerekiyor.

Seçmen kağıdı bulunmayabilir ancak kimlik belgesi olmadan oy kullanmak kesinlikle yasaktır.

Peki, şu anda yanında kimliği olmayan veya henüz çıkarmayan vatandaşlar ne yapmalı?

Bunun için öncelikle telaşlanmanıza gerek yok. Çünkü İçişleri Bakanlığının aldığı kararla seçim günü de nüfus müdürlükleri açık olacak.

Kimlik belgesini yenilemek veya yeni bir kimlik belgesi çıkarmak isteyenlerin nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri yeterlidir.

OY VERMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Konuya ilişkin edinilen resmi bilgiler ve 135 sayılı genelgenin 27.maddesine göre, sandık başına gelen seçmen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle seçmen sıra numarasını söyleyerek 14 Mayıs günü oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.