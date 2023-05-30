Kırım Tatar liderlerinden Erdoğan'a tebrik mesajı

28 Mayıs seçimlerinden bir kez daha zaferini ilan ederek çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları yağıyor.

Son olarak Kırım Halk Lideri Mustafa A. Kırımoğlu ile Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Ramazan Çubarov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

İki ismin imzasıyla gönderilen mesajda şöyle denildi:

Türkiye'de yapılan demokratik seçimlerle 13. Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmenizden dolayı Zat-ı Alinizi Kırım Tatar halkı ve Kırım Tatar Milli Meclisi adına tebrik ediyoruz ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz.

Önceki döneminizde olduğu gibi, Rusya'nın Ukrayna'yı ve vatanımız Kırım'ı hukuksuz, haksız işgalinin ve açtığı savaşın bir an önce sonlandırılması, bölgemizde barışın ve istikrarın yeniden tesis edilmesi adına yapmış olduğunuz çok değerli çalışmalarınızın devam edeceğine, Ukrayna-Türkiye arasındaki var olan iyi ilişkilerin ve stratejik ortaklığın daha da güçleneceğine ve artarak devam edeceğine olan inancımızı bir kere daha teyid eder, Zat-1 Alinize başarılar dileriz.