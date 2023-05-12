Kızılay Başkanı Kınık istifa etti

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, deprem sonrasında yaşanan, "çadır satma" tartışmaları nedeniyle bugün görevinden istifa etti.

Kamu tüzel kişiliği bulunan bir dernek olan Kızılay'ın başkanı Kınık, uzun süredir istifa baskısıyla karşı karşıya bulunuyordu.

En son önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez bu konuda bir yorum yaparak, çadır satışı konusunun kendisini de üzdüğünü söylemişti.

Erdoğan'ın bu çıkışından sonra bugün Kızılay'dan haber geldi.

Kınık, görevinden ayrıldı.

İstanbul'da doğan Kınık, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Aynı zamanda Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi'nde Rektör Danışmanı olarak çalışmış ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştı.

Kınık, 2016 yılından bu yana Türk Kızılayı'nın başkanlığını yapıyordu.

Kınık, üniversite yıllarından itibaren çeşitli insani yardım organizasyonlarında gönüllü olarak çalıştı.

Yeryüzü Doktorları Türkiye Başkanı olarak Pakistan, Filistin, Orta Afrika, Somali ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi çatışma ve afet bölgelerinde insani yardım faaliyetleri yürüttü.

Aynı zamanda insani yardım, göç politikaları, kalkınma, insancıl hukuk ve insani diplomasi konularında makaleler kaleme aldı.